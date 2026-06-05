Student som redan nu vill säkra höstens extrajobb?
OIO Väst AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-06-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Om rollen
Är du en student som redan nu letar efter ett roligt deltidsjobb att dryga ut studentkassan med från och med augusti?
Just nu läser du om den perfekta möjligheten att få kombinera din grymma serviceförmåga, att du älskar att arbeta i sociala roller och att du är en riktig "vad kan jag göra nu"-person!
Vår kund sitter i Årsta och från augusti ser man fram emot att välkomna en studerande kollega på deltid som ska stötta upp i att bemanna deras reception. Här söker vi dig som har hög energi, starkt självledarskap och vill vara den första som besökare och kollegor träffar när de kommer till kontoret.
Om du ser dig själv trivas i en receptionsroll och har möjlighet att arbeta 10-15 timmar i veckan: ansök nu så hörs vi gärna kring rollen och berättar mer (så som vilket företag det gäller) samt hör gärna mer om vem du är.
För den här rollen blir personliga egenskaper jätteviktigt och rätt person är:
Service minded
Bra på att hantera många delar samtidigt (exempelvis kan det komma bud till företaget och gäster/besökare samtidigt)
Starkt självledarskap
Älskar att vara spindeln i nätet
Engagerad och energisk
Trivs i miljöer av förändringar och förbättringar
Erfarenheter då?
Som sagt: rätt personlighet är viktigt för denna roll. Vi tror dock att du även har en bakgrund inom service (café, restaurang, bar, kundservice eller liknande) eller kanske till och med har arbetat i en reception tidigare.
Utöver det är kraven för tjänsten:
Att du studerar på minst 50% eller har annan huvudsaklig sysselsättning
Behärskar svenska och engelska mycket väl i tal och skrift
Att du har möjlighet att arbeta 2-3 dagar i veckan (tis-tors) mellan 08-13
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag med anställning hos OIO men där du gör samtliga dina arbetspass från vår kunds lokaler i Årsta.
Övrig informationOmfattning: deltid, 10-15 timmar i veckan
Start: Omgående
Placering: Årsta
Kontaktperson: Linn Strand (linn.strand@oio.se
Lön: Timlön
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
OIO Kontakt
Consultant Manager
Linn Strand linn.strand@oio.se Jobbnummer
9949891