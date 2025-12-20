Student sökes till lager
2025-12-20
Vår kund, en global aktör inom life science och teknikindustrier, söker dig som vill kombinera studier med ett flexibelt extrajobb med möjlighet till mer arbete under lov, samt en modern arbetsmiljö i ett nybyggt lager. Sök tjänsten redan idag, vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Som lagermedarbetare spelar du en viktig roll i verksamheten genom att hantera lagret och säkerställa att produkter plockas, packas och levereras korrekt till kunder.
Arbetet är schemalagt måndag till fredag dagtid. Du blir en del av en studentpool där ni tillsammans stöttar verksamheten vid hög arbetsbelastning och frånvaro av ordinarie personal. Antalet arbetspass varierar beroende på behov. Det är viktigt att du är flexibel och har möjlighet att hoppa in med kortare varsel.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-20Dina arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare ansvarar du för hantering av inkommande och utgående produkter, inklusive plock, pack och lastning, för att säkerställa effektiva kundleveranser.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar minst 50% på universitet eller högskola och har minst 1,5 år kvar av dina studier. Du behöver därmed vara studerande fram tills minst sommaren 2027. Det ska tydligt framgå i ditt CV. Registreringsintyg behöver kunna uppvisas
• Är tillgänglig för att jobba minst 2 pass i veckan under terminerna och mer under ledigheter och klämdagar såsom jul- och sommarperioder
• Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av lagerarbete
• Truckkort (A1-4 och B1-4)
• Körkort B och tillgång till egen bil
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• AnsvarstagandeÖvrig information
• Start: Enligt överenskommelse eller mitten av januari
• Omfattning: Deltid, 2 pass i veckan
• Arbetstider: Dagtid kl. 07.00-15.45
• Placering: Örebro
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en global aktör som specialiserar sig på att tillhandahålla produkter, tjänster och lösningar för life science- och teknikindustrier. Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
