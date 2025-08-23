Student sökes till deltidsjobb som Mätteknikassistent!
2025-08-23
Vi på Academic Work söker just nu en mättekniksassistent till ett bolag i centrala Göteborg. Om du läser en teknisk utbildning och är intresserad av ett meriterande deltidsjobb där du får möjligheten att arbeta med avancerad utrustning - sök rollen idag!
OM TJÄNSTEN
Vår kund utvecklar teknologi och koncept baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska utmaningar. Detta gör det möjligt att tillverka mindre och bättre mikroelektroniska komponenter och materiallösningar för att möta dagens och morgondagens materialtekniska utmaningar.
Som mättekniksassistent kommer du att arbeta i laboratorium för elektrisk karakterisering. Du kommer att använda avancerad elektronisk utrustning och utföra olika typer av elektriska mätningar.
Du kommer få tydliga instruktioner samt en gedigen introduktion och utbildning för att säkerställa att du får en bra start. Kontoret ligger i centrala Göteborg, starten är under v. 38 och behovet sträcker sig initialt fram till årsskiftet och du arbetar i snitt 60% med flexibla arbetstider och dagar.
Du erbjuds
• Ett meriterande deltidsjobb hos ett spännande bolag i centrala Göteborg
• Ett flexibelt jobb som enkelt går att kombinera med studier
Dina arbetsuppgifter
• Utföra elektriska mätningar med avancerad utrustning
• Använda och köra program i Python (ingen kodning krävs, bara körning av existerande kod)
• Följa procedurer och samla in data för analys.
• Dokumentera mätresultat i Excel och skapa rapporter
• Arbeta med olika typer av maskiner och mätmetoder
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en eftergymnasial utbildning med inriktning på exempelvis Electrical Enigneering, teknisk fyisk eller mekatronik
• Har grundläggande kunskap inom Excel
• Har möjlighet att arbeta i snitt 60%
• Har viss erfarenhet (kan vara från skolan) av Python
• Har goda kunskaper i både svenska och engelska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Målmedveten
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
