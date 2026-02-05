Student sökes till administrativt stöd - Hyresgästföreningen
2026-02-05
Är du student och söker ett meriterande och strukturerat deltidsarbete inom administration? Vill du arbeta i en samhällsengagerad organisation och bidra till att viktiga processer fungerar smidigt? Då kan detta vara något för dig.
OM TJÄNSTEN
Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser. De organiserar hyresgäster och arbetar för allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad.
Vi söker nu studenter som kan stötta teamet inom Administrativt stöd med löpande administrativa uppgifter kopplade till olika behörigheter. I detta uppdrag kommer du att spela en central roll i hanteringen av Swedbank-relaterade ärenden. Ditt arbete innebär att säkerställa korrekt hantering av bankblanketter, behörigheter och bankkort, vilket är avgörande för organisationens finansiella flöden. Du kommer att arbeta nära teamet för att upprätthålla hög kvalitet och effektivitet i våra administrativa processer.
Arbetet är till stor del rutinbaserat, strukturerat och tydligt - och passar bra för dig som är noggrann, ansvarstagande och vill få inblick i hur administrativa processer fungerar i praktiken.
Detta konsultuppdrag är tidsbegränsat och sträcker sig från februari till april eller maj. Du förväntas kunna jobba två dagar i veckan och arbetet sker på plats på kontoret vid Globen, Stockholm.
I rollen kommer du bland annat att:
• Kontrollera inkomna Swedbank-blanketter (att de avser korrekt vald förtroendevald)
• Logga in i Swedbank och kontrollera om behörighet redan finns
• Arkivera blanketter där behörighet redan finns
• Skicka vidare blanketter till Swedbank när behörighet saknas
• Följa upp återkoppling från Swedbank
• Beställa bankkort och lägga upp behörigheter (förutsatt att nödvändiga behörigheter finns)
• Dokumentera och hålla ordning i listor och underlag (Excel)
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på universitet eller högskola (gärna inom ekonomi, juridik, administration eller liknande) med minst 12 månader kvar av dina studier
• Har god datorvana och är bekväm i Office-paketet, särskilt i Excel
• Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Är noggrann, strukturerad och trivs med administrativa uppgifter
Det är meriterande om du har
• Tidigare administrativ erfarenhet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Självständig och ansvarstagande
• Strukturerad och metodisk
• Serviceinriktad och lösningsorienterad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
