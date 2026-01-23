Student sökes som Service Host till ISS Facility service i Luleå
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Receptionistjobb / Luleå Visa alla receptionistjobb i Luleå
2026-01-23
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Är du student och söker ett härligt extrajobb där du fått ett självständigt och varierat serviceansvar? Då kan detta vara tjänsten för dig!
I rollen kommer du huvudsakligen att arbeta med att:
Sköta kontorsservice, hålla ordning i lokalerna, plocka undan och fylla på material, se över gemensamma ytor
Hantera inkommande och utgående post och paket
Ta emot ärenden i system samt svara på frågor och vara behjälplig för besökare och personal
Tjänsten är ett konsultuppdrag där arbetstiderna är 12-15 och ska helst ske måndag, onsdag och fredag. Du kommer därmed att arbeta 3 dagar i veckan. Du blir anställd av oss på StudentConsulting men arbetar tillsammans med ISS facility service i Luleå.
I rollen kommer du att arbeta med att sköta kontorsservice,, hålla ordning i lokalerna, fylla på material osv. Du kommer beställa mat och fika till olika evenemang på kontoret. Det ingår även tat beställa varor till kontoret så som kaffe och tillbehör. En till del i rollen är att hantera post och paket som kommer till kontoret och som ska skickas. En del enklare servicejobb kan förekomma så som att byta glödlampa eller liknande.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har erfarenhet av service. Du ska ha gästen i fokus. Det är även viktigt att du är bekväm att prata med folk och kunna skapa bra relationer. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med liknande arbetsuppgifter.
För att vara aktuell för denna tjänst behöver du studera eller ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
Vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Emilia Bergstedt på mail emilia.bergstedt@studentconsulting.com
. Vi arbetar löpande med urval och intervjuer, sök därför redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Betongvägen 34 (visa karta
)
973 45 LULEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Emilia Bergstedt emilia.bergstedt@studentconsulting.com Jobbnummer
9702616