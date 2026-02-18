Student sökes som medlemscoacher till Finansförbundet!
Academic Work Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-02-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Finansförbundet är Sveriges största fackförbund inom bank och finans och sitter i fräscha lokaler precis intill Globen. Vi söker nu en motiverad och social student till rollen som medlemscoach med uppstart i februari eller mars. Sök rollen idag!
OM TJÄNSTEN
Finansförbundet har en bred inblick i och etablering inom finansvärlden. De består i dagsläget av 38 dedikerade medarbetare som sitter i topprenoverade lokaler på 10e våningen precis invid Globen. De vill nu utöka sitt team med några studenter som kommer fokusera på medlemskontakt över telefon samt aktiviter ute hos företag.
Du erbjuds
• En gedigen och omfattande onboarding samt modern kontorsutrustning och ett fräscht kontor
• Ett litet och tight kansli med goda möjligheter till intern kunskapsdelning
• Unika möjligheter att skapa yrkesmässiga insikter om finansbranschen
• Goda möjligheter att påverka rollen och på sikt eventuellt även utvecklas internt
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
• Varma samtal till potentiella medlemmar
• Delta på aktiviter ute hos olika företag
• Välkomstsamtal till nya medlemmar samt uppföljningar
VI SÖKER DIG SOM
Vi söker dig som har minst två år kvar av studierna och som letar efter ett långsiktigt uppdrag att växa på. Som person är du social och har lätt att uttrycka dig i både svenska och engelska, och trivs med tanken av att arbeta med telefon som främsta verktyg. För att bli långsiktig på uppdraget tror vi även att du har ett intresse för antingen arbetsrätt, fackliga relationer eller finansbranschen. För att vara aktuell har du också möjlighet att arbeta ca 2 dagar/vecka från Finansförbundets lokaler vid Globen.
Skallkrav:
• Språk: Svenska (flytande tal och skrift) och engelska (obehindrat i tal, god skrift)
• Utbildning: Eftergymnasiala studier med minst 2 år kvar till examen
Meriterande
• Tidigare vana av arbete med telefon. Har du tidigare erfarenhet inom sälj är det ett plus
• Intresse för eller tidigare erfarenhet från arbete på fackförbund eller ideell verksamhet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Självgående och driven
• Social och bekväm med att lyfta lur
• Nyfiken med en vilja att lära dig
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Finansförbundet här Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117514". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9748836