Student sökes som kontorsassistent till Modular Management på deltid!
2025-09-03
Är du student och söker ett meriterande extrajobb vid sidan av studierna? Vill du dessutom arbeta mitt i stan och ha ett flexibelt arbete där du får ta egna initiativ? Passa på att söka tjänsten redan idag då vi arbetar med urvalet löpande!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för Modular Managements räkning en kontorsassistent på deltid för ett långsiktigt uppdrag. Såhär beskriver våra tidigare konsulter tjänsten i egna ord:
"Som kontorsassistent på Modular Management är en arbetsdag inte den andra lik då nya uppgifter och möjligheter att hjälpa till dyker upp löpande. Det har varit väldigt roligt och givande med ett så varierat arbete - alltifrån löpande uppgifter som att beställa kontorsmaterial till att stötta upp internt med administration i nya projekt eller att arrangera julfesten. På Modular Management är det alltid okej att ställa frågor och be om hjälp vilket jag har uppskattat!"
Detta är ett konsultuppdrag. Uppdraget kommer att vara på deltid och långsiktigt/tillsvidare förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet. Modular Management ser möjligheten att du över tid kan ta andra roller på företaget, eftersom de kontinuerligt växer och utvecklar verksamheten.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter, högt som lågt, och stötta upp kring kontorsarbete av olika slag. Det kan exempelvis vara:
• Inköp och beställningar av kontorsmaterial och visitkort
• Ta emot beställningar
• Planera och samordna olika typer av events och kick-offer
• Ansvara för kontorets ytor och att det ser representativt ut
• Posthantering
• Kontakt med städbolag och hyresvärd
• Administrativa uppgifter inom fakturahantering och rekrytering kan tillkomma utefter intresse
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande på en eftergymnasial utbildning och har minst 1,5 år kvar på din utbildning
• Har en god datorvana
• Har goda kunskaper i Office-paketet
• Har goda kunskaper i engelska och svenska då du kommer att kommunicera på båda språken
Det är meriterande om du har arbetat i en liknande roll eller har erfarenhet av service.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
I den här rollen kommer vi lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du trevlig, utåtriktad och sprider glädje omkring dig. Du är även prestigelös och initiativtagande vilket innebär att du löser det som behöver göras och kommer med egna förslag samt ser förbättringar som kan göras. Vi ser även att du tar ansvar för ditt arbete och är strukturerad eftersom du kommer att arbeta en del administrativt.Om tjänsten
Omfattning: Ca 8-16 timmar i veckan.
Arbetstider: Kontorstider.
Längd: Långsiktigt konsultuppdrag på deltid.
Start: Slutet av september.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Modular Management är ett företag som använder modulär produktarkitektur för att hjälpa organisationer att uppnå hög produktivitet med hjälp av överlägsna produkter och tjänster, för att nå ökade marknadsandelar. De använder sig av innovativa verktyg och strukturerade processer för att organisationer ska kunna hitta och utnyttja potentialen i modulär produktarkitektur för deras marknader, produkter, teknik och verksamhet. Varaktighet, arbetstid, etc.
