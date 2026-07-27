Student sökes som ekonomiassistent till ett globalt techbolag!
Academic Work Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-07-27
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är ekonomistudent till vår spännande kund som arbetar med att bekämpa brott. Urval sker löpande så skicka in din ansökan idag!Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Vår kund är ett framgångsrikt svenskt techbolag i framkant inom cybersäkerhet och digital analys. Med global närvaro och huvudkontor i Stockholm utvecklar de mjuk- och hårdvara som används av myndigheter och organisationer världen över för att skapa ett säkrare samhälle.
I rollen som ekonomiassistent kommer du stötta upp deras ekonomiteam på 7 personer med redovisning och leverantörsreskontra. Här får du möjlighet att ta ansvar och bli en del av ett härligt och sammansvetsat team.
Vi förväntar oss att du kan jobba två gånger i veckan och att du kommer in till kontoret som ligger i Stockholm City. Om samarbetet går bra finns det möjlighet att konsultuppdraget förlängs tills du tar examen.
Du erbjuds
Ett meriterande och flexibelt arbete vid sidan av studierna
En engagerad konsultchef som kommer stötta och coacha dig i din karriärDina arbetsuppgifter
Utläggsredovisning
Bokföring
Stötta på leverantörsreskontra
Vi söker dig som
Studerar en eftergymnasial utbildning inom ekonomi med tidigast examen januari 2028
Har en grundförståelse för debet, kredit och moms
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Har god datorvana
Det är meriterande om du har
Tidigare arbetslivserfarenhet med liknande, eller andra administrativa arbetsuppgifter
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Samarbetsinriktad med ett framåtlut
Självgående och ansvarstagande
Kvalitetsmedveten och noggrann
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZP433L". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10013379