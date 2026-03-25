Student med omgående start till Conaxess Trade
Asta Agency AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-03-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Asta Agency AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Om Conaxess Trade
Conaxess Trade är ett av de ledande sälj-marknads och distributörsbolagen i Sverige. Bolaget arbetar både med välkända och etablerade varumärken såväl som lanseringar av nya varumärken, koncept och produkter. Deras produktportfölj består av en kombination av internationella varumärken och varumärken med svenskt ursprung. De verkar inom en mängd produktkategorier och driver försäljning gentemot dagligvaruhandel, servicehandel, apotek, fackhandel och foodservice. Läs mer om företaget på http://conaxesstrade.com
Conaxess Trade har 170 medarbetare, 55 på deras kontor i Sundbyberg och Malmö och resten ute på fältet, som varje dag arbetar för att skapa tillväxt för deras samarbetspartners. Nu söker Conaxess Trade en medarbetare till sitt Customer Service-team på deltid, med placering i Sundbyberg.
Rollen som Customer Service Coordinator är en nyckelfunktion inom företaget genom daglig kontakt med deras kunder och är en utmärkt möjlighet för dig som är studerande och har ett genuint intresse för att tillhandahålla kundservice i världsklass, motiveras av att arbeta i en händelserik arbetsmiljö och inspireras av att vara initiativtagande för att bidra till deras tillväxtresa.
Vi på Asta Agency samarbetar med Conaxess Trade i den här rekryteringsprocessen. Det är ett konsultuppdrag med god möjlighet till anställning direkt hos dem efter din examen.
Som Customer Service Coordinator får du en central roll i ett ambitiöst Supplyteam och rapporterar till Supply Chain Manager. Tillsammans med teamet arbetar du nära bolagets andra avdelningar och du blir delaktig i Conaxess Trades tillväxtarbete där det erbjuds en arbetsmiljö med snabba beslutsvägar och ett högt tempo.
Arbetsuppgifter som ingår i rollen är bland andra:
Säkerställa hög kvalitet i all kundkontakt.
Daglig hantering av kundorder och fakturering.
Kundreturer och reklamationer.
Pris- och rabattavtal.
Samarbeta nära andra avdelningar som lager, sälj, marknad, inköp och finans för att säkerställa positiva kundupplevelser.
Kontinuerligt förbättringsarbete med syfte att förbättra kundresan.
Kvalifikationer och egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen krävs en kombination av att vara flexibel, ha förmåga att på ett lugnt och metodiskt sätt hantera föränderliga situationer och därtill vara initiativtagande och utåtriktad.
Vi söker en professionell, anpassningsbar och utåtriktad person med ett strakt kundfokus och förmåga att prioritera och fatta beslut och som därtill ser förbättringar som en del av arbetsdagen. Samtidigt som du är självgående ligger samarbete dig varmt om hjärtat och du är lyhörd och engagerad i teamet. Självklart är du en glad och positiv person som vill bidra till en härlig stämning bland kollegorna på kontoret.
Därtill är du:
Studerande på eftergymnasial nivå med minst ett år kvar av dina studier.
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Har mycket god system- och datorvana.
Meriterande för tjänsten:
Studerar en utbildning inom relevant område för tjänsten eller besitter erfarenhet av att ha arbetat inom Retail, FMCG och/eller Healthcare.
Övrig information
Start: Omgående.
Plats: Stockholm, Sundbyberg.
Omfattning: Deltid med möjlighet till heltid under sommaren.
Lön: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till alice@astaagency.se
.
Om Asta Agency
Asta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering, bemanning och hyrrekrytering på astaagency.se.
Sista dag att ansöka är 2026-09-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7456002-1913037". Arbetsgivare Asta Agency AB
(org.nr 559419-9704), https://jobs.astaagency.se
Rehnsgatan 17 (visa karta
)
113 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Asta Agency Jobbnummer
9819165