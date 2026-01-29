Student med intresse för statistik och samhällsfrågor
2026-01-29
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en studentmedarbetare som kan hjälpa till att tillgängliggöra statistik i form av automatiskt genererade rapporter.
Din uppgift är att skriva R-skript för att ta fram rapporter baserat på befintlig statistik om Malmös olika områden. Rapporterna ska visualisera statistiken med hjälp av tabeller och figurer. Arbetet görs till stor del självständigt, men du kommer att ha stöd från dina kollegor på enheten. Du är med och utformar rapporterna tillsammans med medarbetare på enheten och i staden.
Tjänsten är placerad på enheten för statistik och analys på stadskontoret.
Som studentmedarbetare i Malmö stad får du möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Vi erbjuder dig relevant och kvalificerad arbetslivserfarenhet, värdefulla kontakter samt lön. Arbetstiden kan motsvara ungefär 10-15 timmar i veckan. Kvalifikationer
Studentmedarbetarprogrammet vänder sig till dig som har läst minst 60 högskolepoäng och fortfarande studerar under hela uppdragsperioden. Kandidatexamen är meriterande.
Arbetet kan passa både studenter inom samhällsvetenskap (t.ex. statsvetenskap, nationalekonomi eller sociologi) och tekniska ämnen (t.ex. ingenjörer). Du har ett stort intresse för samhällsfrågor och är van vid att använda och visualisera statistik.
Arbetet kommer göras i R, så tidigare erfarenhet av detta kodspråk är ett krav.
Du är noggrann och har lätt för att samarbeta. Du är pedagogisk och kan presentera resultat på ett lättförståeligt sätt. Du förstår och kan uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Om arbetsplatsen
Statistik och analysenheten, som är en enhet inom ekonomiavdelningen på stadskontoret, agerar som stadens statistikmyndighet. Enheten tar fram analyser och stödjer andra förvaltningar i deras analysarbete. Statistik och analysenheten består av tio personer som jobbar med både kvalitativ och kvantitativ analys. Många har erfarenheter från akademin.
Stadskontoret riktar, utmanar och förstärker utvecklingskraften i organisationen, i staden och i regionen. Vi är kommunstyrelsens förvaltning och arbetar med ett helhetsperspektiv nära stadens ledning. Stadskontoret består av sju olika avdelningar och har sammanlagt ca 300 personer anställda. Våra avdelningar arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har många medarbetare med en hög specialistkompetens.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Timavlönad. Uppdraget omfattar ca 120 timmar under 10 veckor.
Arbetstid: Som studentmedarbetare arbetar du ca 10 -15 timmar i veckan dagtid. Arbetstiden är till stor del flexibel. Du kommer överens med din handledare om arbetstider som går att kombinera med dina studier.
Antal tjänster: 1
Tillträde: MarsÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
