Student inom samhällsplanering sökes till extrajobb

Utveckla dina kunskaper och kontaktnät inom samhällsplanering och stadsbyggnad genom ett spännande extrajobb som utställningsvärd hos vår välkända kund i centrala Stockholm.
Om uppdraget Vi söker nu en studenter inom samhällsplanering eller stadsbyggnad till ett extrajobb som utställningsvärd hos vår kund i centrala Stockholm. I denna tjänst får du ta del av nya kunskaper och idéer inom Stockholms tillväxt och möjligheter som du sedan förmedlar vidare till medborgare, besökare och turister. Arbetet är förlagt både vardagar och helg och vår kund har extra stort behov nu till sommaren. Arbetstiderna som förekommer är 09.45 - 19.15 på vardagar och 10.45 - 16.15 på helger. Du ska kunna kan arbeta minst 2-3 pass i veckan under terminerna och du bestämmer själva vilka dagar du finns tillgänglig för arbete. Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Du arbetar i ett härligt gäng tillsammans med andra studenter och samordnare. Arbetet innebär:
Ta emot och guida besökare
Svara på frågor och informera om olika samhällsprojekt
Vid behov hålla presentationer för specifika grupper av besökare som är inbokade.
Dina kvalifikationer
Du studerar samhällsplanering eller stadsbyggnad på universitetsnivå
Du kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska
Goda kunskaper i Microsoft Office-paketet
Du kan arbeta minst 2 dagar per vecka, både på vardagar och helg
Du har tidigare erfarenhet från relevant serviceyrke
Vad vi erbjuder dig Som konsult på Bemannia erbjuder vi dig en nära kontakt med din konsultchef och en möjlighet till fler uppdrag via oss. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.
Om ansökan Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag 2025-11-29.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du ansvarig rekryterare under kontorstid på vikarie@bemannia.se
alternativt 08-122 00 450.
