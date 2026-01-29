Student inom områdesutveckling på Möllevången
2026-01-29
Vill du vara med och bidra till en tryggare och mer inkluderande stadsmiljö? Vi söker en engagerad studentmedarbetare till vårt arbete med områdesutveckling på Möllevången, där trygghet och trivsel står i fokus.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Som studentmedarbetare blir du en del av projektgruppen som arbetar med att utveckla Möllevången utifrån sociala och fysiska perspektiv. Du kommer främst att stödja arbetet inom trygghetsområdet, i nära samarbete med projektledare och arbetsgrupp.
Dina uppgifter kan bland annat omfatta att med olika metoder samla in och analysera underlag om trygghetsupplevelser i området, både generellt och med särskilt fokus på exempelvis trafiktrygghet för olika målgrupper. Det innefattar dialoger med verksamheter, samverkansgrupper och boende, liksom deltagande i uppsökande verksamhet och egna observationsstudier eller analyser av beställda undersökningar. Resultaten sammanställs och presenteras i form av trygghetsanalyser med förslag på åtgärder.
Arbetet sker självständigt men i nära dialog med projektgruppen och handledare.
Uppdraget erbjuder en unik möjlighet att bidra till ett konkret utvecklingsarbete i ett av Malmös mest dynamiska områden. Du får praktisk erfarenhet av kommunal områdesutveckling och samverkan i komplexa stadsfrågor, samtidigt som du arbetar tillsammans med erfarna kollegor. Genom uppdraget får du en inblick i hur Malmö stad arbetar med trygghet, social hållbarhet och stadsutveckling, från analys till genomförande.
Som studentmedarbetare i Malmö stad får du möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Vi erbjuder dig relevant och kvalificerad arbetslivserfarenhet, värdefulla kontakter samt lön. Arbetstiden kan motsvara ungefär 10-15 timmar i veckan.Kvalifikationer
Studentmedarbetarprogrammet vänder sig till dig som har läst minst 60 högskolepoäng och fortfarande studerar under hela uppdragsperioden. Du studerar inom landskapsarkitektur, samhällsgeografi, kriminologi, sociologi, socialantropologi, urbana studier eller ett liknande område.
Du är analytisk, nyfiken och intresserad av hur stadsrum och sociala miljöer samverkar för att skapa trygghet och trivsel. Du behöver vara både bekväm och nyfiken i kontakt med boende, verksamheter och besökare i området.
Om arbetsplatsen
Trafiktekniksektionen har i uppdrag att skapa bättre förutsättningar för människor att vistas och förflytta sig tryggt, hållbart och med god tillgänglighet i hela Malmö.
Sektionen består av en grupp på 17 engagerade medarbetare med bakgrund inom bland annat väg- och vattenbyggnad, samhällsgeografi och samhällsplanering. Vårt arbete spänner över ett brett område, från tillgänglighetsfrågor och trafikplanering till analyser i större infrastrukturprojekt. Vi arbetar både med konkreta åtgärder i stadsmiljön här och nu och med långsiktig planering i tidiga skeden, i projekt vi själva driver eller deltar i tillsammans med andra.
Hos oss möter du en arbetsplats med starkt engagemang och en kultur präglad av samarbete. Vi tror på kraften i att förena olika kompetenser och perspektiv, både inom förvaltningen och i nära dialog med Malmöbor, verksamheter och samarbetspartners. Det är just i det samspelet som vår drivkraft och arbetsglädje finns.
Trafiktekniksektionen är en av fyra sektionen på mobilitetsenheten vid stadsutvecklingsavdelningen på Fastighets- och gatukontoret.
Fastighets- och gatukontoret äger, utvecklar och förvaltar stadens mark på uppdrag av tekniska nämnden. Vi möjliggör ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Timavlönad. Uppdraget omfattar ca ca 120 timmar under 12 veckor.
Arbetstid: Som studentmedarbetare arbetar du ca 10 -15 timmar i veckan dagtid. Arbetstiden är till stor del flexibel. Du kommer överens med din handledare om arbetstider som går att kombinera med dina studier.
Antal tjänster: 1
Tillträde: 9 MARS 2026Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
