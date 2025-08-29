Student inom medie- och kommunikationsvetenskap
2025-08-29
Ref: 20251785 Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker en studentmedarbetare som kommer att vara en del av arbetet med sociala medier i Malmö stads huvudkonton på Instagram och Facebook. Malmö stad arbetar idag i sociala medier för att dela samhällsinformation, berätta om stadens verksamheter och föra dialog med Malmöbor. Du kommer att ta fram koncept för och producera en innehållsserie som baseras på två syften:
• utbilda om och synliggöra delar av stadens verksamheter som sker nära Malmöbon
• synliggöra Malmöbornas tankar och åsikter om sin stad och kommunens verksamheter.
Dina arbetsuppgifter under perioden inkluderar:
• utveckla ett innehållskoncept utifrån stadens målgrupp, tonalitet och mål
• planera, producera och publicera innehåll i sociala medier
• identifiera och applicera trender och möjligheter för engagemang i sociala medier
• samarbeta med kollegor i olika delar av organisationen för att säkerställa att innehållet ligger i linje med verksamheterna
• följa upp innehållets resultat och optimera för engagemang
• sammanställa resultatet och slutsatser i en rapport.
Som studentmedarbetare i Malmö stad får du möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Vi erbjuder dig relevant och kvalificerad arbetslivserfarenhet, värdefulla kontakter samt lön. Arbetstiden kan motsvara ungefär 10-15 timmar i veckan. Kvalifikationer
Studentmedarbetarprogrammet vänder sig till dig som har läst minst 60 högskolepoäng och fortfarande studerar under hela uppdragsperioden.
Du studerar medie- och kommunikationsvetenskap, medieteknik, visuell kommunikation eller motsvarande. Du tycker att det är riktigt kul att skapa innehåll till sociala medier och har erfarenhet av att göra det. Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av att arbeta ur ett mångfaldsperspektiv. Du har erfarenhet av videoproduktion eller redigering för sociala medier och god förståelse för hur Instagram och Facebook fungerar..
Du är en kreativ och initiativtagande person med känsla för form och budskap. Du har en stark kommunikativ förmåga, både i skrift och tal.
Om arbetsplatsen
Kommunikationsavdelningen på stadskontoret består av tre enheter som ansvarar för kommunikationsplanering och visuell kommunikation, press och kriskommunikation samt digital kommunikation. Vi arbetar tillsammans med ett helhetsperspektiv på vårt uppdrag och utvecklar kommunikationsområdet tillsammans med stadens övriga kommunikationsfunktioner.
Stadskontoret riktar, utmanar och förstärker utvecklingskraften i organisationen, i staden och i regionen. Vi är kommunstyrelsens förvaltning och arbetar med ett helhetsperspektiv nära stadens ledning. Stadskontoret består av sju olika avdelningar och har sammanlagt ca 300 personer anställda. Våra avdelningar arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har många medarbetare med en hög specialistkompetens.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Timavlönad. Uppdraget omfattar ca 120 timmar under oktober 2025 till och med januari 2026.
Arbetstid: Som studentmedarbetare arbetar du ca 10 -15 timmar i veckan dagtid. Arbetstiden är till stor del flexibel. Du kommer överens med din handledare om arbetstider som går att kombinera med dina studier.
Antal tjänster: 1
Tillträde: oktober 2025Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
