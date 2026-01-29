Student inom media- och kommunikationsvetenskap
2026-01-29
Dina arbetsuppgifter
Malmö stad arbetar med att etablera Malmö Generate District, ett nytt innovativt innovationsdistrikt i Malmö. Etableringen sker genom att metodiskt sammanföra aktörer för att skapa värden genom samverkan och ökad synlighet, med målet att accelerera hållbar innovationsförmåga i Malmö, Sverige och globalt. I Malmö Generate District jobbar vi för att snabbare hitta lösningar på dagens stora utmaningar, påskynda utveckling av klimatsmarta innovationer och skapa hållbar tillväxt.
Vi söker en studentmedarbetare som på ett nytänkande sätt med utgångspunkt från sina studier bidrar till att holistiskt kommunicera innehållet i Malmö Generate District. Innovationsdistriktet bygger på tre samspelande lager, ett fysisk, ett digitalt och ett mellanmänskligt.
Uppdraget består dels i att skapa innehåll till vår webb och LinkedIn, dels i att skapa ett underlag för en innovationstur i det geografiska området, som på ett pedagogiskt och nyanserat sätt berättar om Malmö Generate District.
Som studentmedarbetare i Malmö stad får du möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Vi erbjuder dig relevant och kvalificerad arbetslivserfarenhet, värdefulla kontakter samt lön. Arbetstiden kan motsvara ungefär 10-15 timmar i veckan.Kvalifikationer
Studentmedarbetarprogrammet vänder sig till dig som har läst minst 60 högskolepoäng och fortfarande studerar under hela uppdragsperioden.
Vi ser gärna att du har läst media- och kommunikationsvetenskap, interaktionsdesign, media management eller liknande.
Du har goda kunskaper i engelska och talar och skriver språket obehindrat. Du har även grundläggande kunskap i svenska och läser språket obehindrat.
Som person är du nyfiken på framtiden och Malmö, tycker om att arbeta i team och kommer med egna initiativ och idéer samt arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet.
Om arbetsplatsen
Studentmedarbetartjänsten är placerad på avdelningen omvärld och näringsliv som har drygt 60 medarbetare och arbetar med att stärka Malmö som hållbar tillväxtmotor. Vår avdelning leder arbetet med hållbart samhällsbyggande och näringslivets expansion i Malmö. Vi tar till vara stadens intressen på olika arenor i omvärlden samt leder och stödjer påverkansarbetet. Vi arbetar för att stärka stadens attraktivitet och tillväxt för boende, besökare och näringsliv.
Stadskontoret riktar, utmanar och förstärker utvecklingskraften i organisationen, i staden och i regionen. Vi är kommunstyrelsens förvaltning och arbetar med ett helhetsperspektiv nära stadens ledning. Stadskontoret består av sju olika avdelningar och har sammanlagt ca 300 personer anställda. Våra avdelningar arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har många medarbetare med en hög specialistkompetens.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Timavlönad. Uppdraget omfattar ca 10 veckor.
Arbetstid: Som studentmedarbetare arbetar du ca 10 -15 timmar i veckan dagtid. Arbetstiden är till stor del flexibel. Du kommer överens med din handledare om arbetstider som går att kombinera med dina studier.
Antal tjänster: 1
Tillträde: Mitten av marsÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Kontakt
Utvecklingssamordnare, handledare
Utvecklingssamordnare, handledare
Bodil Olsson bodil.olsson@malmo.se 0708-341258
