Student inom landskapsarkitektur eller landskapsingenjör
2026-01-29
Dina arbetsuppgifter
För att ge stadens träd bättre förutsättningar att klara sig i den hårdgjorda staden anlägger Fastighets- och gatukontoret allt fler skelettjordar. Eftersom dessa inte finns med i kommunens interaktiva karta riskerar de att förstöras eller inte återställas korrekt vid grävarbeten. Därför behövs en sammanställning över var skelettjordarna finns, vilket material de består av samt tillhörande brunnar och installationer.
Vi söker en studentmedarbetare som kan gå igenom ritningsunderlag för anläggningsprojekt och sammanställa information om skelettjordarna i GIS- eller CAD-program. Arbetet sker självständigt men med stöd från medarbetare på Stadsmiljöenheten.
Resultatet levereras i GIS eller CAD och förs sedan in i kommunens interaktiva karta av GIS-ingenjörer. Uppdraget ger dig som studentmedarbetare insyn i Fastighets- och gatukontorets verksamhet och en fördjupad kunskap om skelettjordar - samtidigt som du bidrar till att skydda stadens träd.
Som studentmedarbetare i Malmö stad får du möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Vi erbjuder dig relevant och kvalificerad arbetslivserfarenhet, värdefulla kontakter samt lön. Arbetstiden kan motsvara ungefär 10-15 timmar i veckan.Kvalifikationer
Studentmedarbetarprogrammet vänder sig till dig som har läst minst 60 högskolepoäng och fortfarande studerar under hela uppdragsperioden.
Du studerar till landskapsarkitekt eller landskapsingenjör. Det är meriterande om du har erfarenhet av grön-blå-grå lösningar och skelettjordar, till exempel genom kurserna "Grönblå infrastruktur", "Markbyggnad - material och projektering", egna projekt eller liknande. Du ska ha erfarenhet av CAD samt GIS programvaror.
Som person är du systematisk och noggrann med ett intresse för tekniska lösningar.
Om arbetsplatsen
Stadsmiljöenheten på Fastighets- och gatukontoret planerar, utvecklar, kompletterar och bygger om gator, parker, torg och grönytor i den befintliga staden, utifrån ett helhetsperspektiv på stadsmiljön och med utgångspunkt från nyttan för Malmöborna.
Fastighets- och gatukontoret är en av de 14 förvaltningarna på Malmö stad. Förvaltningen äger, utvecklar och förvaltar stadens mark på uppdrag av tekniska nämnden och har till uppdrag att möjliggöra ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Timavlönad. Uppdraget omfattar ca 80 timmar under perioden 1 mars - 31 maj.
Arbetstid: Som studentmedarbetare arbetar du ca 10 -15 timmar i veckan dagtid. Arbetstiden är till stor del flexibel. Du kommer överens med din handledare om arbetstider som går att kombinera med dina studier.
Antal tjänster: 1
Tillträde: Mars, datum efter överenskommelse.
