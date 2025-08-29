Student inom Human Resources eller Personal- och arbetslivsprogrammet
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-08-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20251657 Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker en studentmedarbetare som tillsammans med HR-specialist ska planera, genomföra och sammanställa intervjuer med medarbetare som deltagit i Malmö stads interna ledarskapsprogram Framtida chefer. Det kan röra sig om ca 20 intervjuer som ni genomför tillsammans. Ni kommer att följa en given intervjumall med frågor om karriärutveckling och sedan analysera resultatet utifrån mångfalds- och inkluderingsperspektiv och dokumentera i en rapport. I uppdraget ingår att presentera och föra dialog om resultatet på HR-avdelningen och i andra arbetsgrupper. Aktiviteten är en del av ett 3-årigt projekt som pågår i Malmö stad med målet att organisationens medarbetare och chefer ska spegla Malmöbornas mångfald. Syftet med intervjuerna är att öka vår kunskap om lika rättigheter och möjligheter kopplat till att göra chefskarriär i Malmö stad.
Utöver uppdraget med intervjuerna kommer du att ta fram presentationsmaterial kopplat till Malmö stads medarbetarenkät. 2024 lanserade Malmö stad en ny enkät med olika frågepaket som till hösten genomförs för andra gången. Presentationsmaterialet görs i powerpoint-format och ska fungera som ett stöd till chefer i hela organisationen när de ska presentera och arbeta med enkätresultatet i medarbetargruppen.
En stor del av arbetet utför du självständigt med stöd av din handledare och kollegor på HR-avdelningen. Intervjuer och analys genomför du tillsammans med HR-specialist. Uppdraget utförs både på kontor i centrala Malmö, samt på distans.
Som studentmedarbetare i Malmö stad får du möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Vi erbjuder dig relevant och kvalificerad arbetslivserfarenhet, värdefulla kontakter samt lön. Arbetstiden kan motsvara ungefär 10-15 timmar i veckan.Kvalifikationer
Studentmedarbetarprogrammet vänder sig till dig som har läst minst 60 högskolepoäng och fortfarande studerar under hela uppdragsperioden. Du som söker det här uppdraget studerar på Personal- och arbetslivsprogrammet eller motsvarande. Det är meriterande om du läst kurser inom mångfald, normkritik eller diskriminering, alternativt om du har andra relevanta erfarenheter kopplat till området.
För uppdraget ska du ha förmåga att själv strukturera upp ditt arbete, komma med initiativ och sätta igång aktiviteter. Du behöver arbeta bra med andra människor, då du samarbetar med andra för att uppnå resultaten för uppdraget. Du är lyhörd både i kommunikation med kollegor och vid intervjuer.
Om arbetsplatsen
Stadskontoret riktar, utmanar och förstärker utvecklingskraften i organisationen, i staden och i regionen. Vi är kommunstyrelsens förvaltning och arbetar med ett helhetsperspektiv nära stadens ledning. Stadskontoret består av sju olika avdelningar och har sammanlagt ca 300 personer anställda. Våra avdelningar arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har många medarbetare med en hög specialistkompetens. Stadskontorets HR-avdelning driver Malmö stads arbete inom HR- och arbetsgivarområdet och företräder Malmö stad som arbetsgivare.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Timavlönad. Uppdraget omfattar ca Uppdraget omfattar ca 120 timmar under 17 veckor.
Arbetstid: Som studentmedarbetare arbetar du ca 10 -15 timmar i veckan dagtid. Arbetstiden är till stor del flexibel. Du kommer överens med din handledare om arbetstider som går att kombinera med dina studier.
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2 oktober 2025Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig kontakt
Vision Malmöavdelningen visionavdelningen@malmo.se 040-304830 Jobbnummer
9481662