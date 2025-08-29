Student inom HR eller studie- och yrkesvägledning
2025-08-29
Är du student och vill få värdefull erfarenhet inom din utbildning? Nu söker vi en studentmedarbetare till höstterminen 2025!Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Som studentmedarbetare kommer du att bidra till förskoleförvaltningens strategiska arbete med kompetensförsörjning. Uppdraget går ut på att kartlägga barnskötare som saknar formell utbildning. I dagsläget saknar cirka 20 % av förvaltningens barnskötare formell barnskötarutbildning, och målet är att samtliga medarbetare på sikt ska ha en sådan. Uppdraget innebär också att bistå vid kompetenskartläggning av yrkesgruppen pedagoger.
Ditt arbete innebär att:
• Tillsammans med SYV identifiera individuella utbildningsbehov och möjligheter till validering.
• Strukturera och sammanställa informationen till ett underlag som kan användas i det fortsatta kompetensförsörjningsarbetet.
• Vid behov bistå administrativa medarbetare vid bedömning av relevanta underlag att samla och registrera vid inventering.
• Vid behov bistå vid insamlandet av underlag från biträdande rektorer kring vilka utbildningar barnskötare utan formell utbildning har.
Du kommer att spela en viktig roll som lägger grunden för framtida insatser, för att fler barnskötare ska kunna uppnå formell behörighet - antingen genom utbildning eller validering, eller vid behov erbjudas relevanta omställningsinsatser.
Som studentmedarbetare i Malmö stad får du möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Vi erbjuder dig relevant och kvalificerad arbetslivserfarenhet, värdefulla kontakter samt lön. Arbetstiden kan motsvara ungefär 10-15 timmar i veckan.Kvalifikationer
Studentmedarbetarprogrammet vänder sig till dig som har läst minst 60 högskolepoäng och fortfarande studerar under hela uppdragsperioden.
Vi söker dig som studerar exempelvis:
• Personal- och arbetslivsprogrammet
• Human Resources
• Studie- och yrkesvägledarutbildningen
Vi söker dig som:
• Har ett intresse för kompetensförsörjningsfrågor, utbildningsstrukturer och verksamhetsutveckling.
• Är strukturerad, noggrann och har förmåga att hantera och sammanställa information på ett tydligt och metodiskt sätt.
• Trivs med att ha kontakt med många olika personer och har en god kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift.
• Har god datorvana och lätt för att ta till dig digitala verktyg och arbetssätt.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av administration, datainsamling eller arbete i offentlig verksamhet - särskilt inom förskola, utbildning eller HR.
Om arbetsplatsen
Förskoleförvaltningen är en av Malmös största förvaltningar. Vi har cirka 4560 medarbetare som varje dag möter cirka 15 600 barn och deras vårdnadshavare på någon av våra 190 förskolor. Inom förskolan i Malmö stad får du löpande kompetensutveckling, tydliga karriärmöjligheter och ett nära ledarskap. Läs mer på malmo.se/förskolekarriär
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Timavlönad. Uppdraget omfattar ca 120 timmar under anställningsperioden, med slutdatum senast den 30 januari 2026.
Arbetstid: Som studentmedarbetare arbetar du ca 10 -15 timmar i veckan dagtid. Arbetstiden är till stor del flexibel. Du kommer överens med din handledare om arbetstider som går att kombinera med dina studier.
Antal tjänster: 1
Tillträde: 1 oktober 2025 eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Enhetschef
Gabi Djordjevic gabi.djordjevic@malmo.se 0708-629002 Jobbnummer
