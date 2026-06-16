Student? Börja tjäna pengar direkt som mötesbokare
H & K Entreprenad AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-06-16
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Prestationsdriven roll med fast lön och provision utan tak
Vill du ha ett jobb där din energi faktiskt syns på lönen?
HK Entreprenad söker fler mötesbokare till vårt team i Stockholm. Det här är jobbet för dig som vill komma igång snabbt, jobba i ett socialt team och få betalt för din prestation.
Du får fast grundlön, provision på bokade och godkända möten och tydliga mål. Ju mer driv du visar, desto större möjlighet har du att påverka din inkomst.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som mötesbokare kontaktar du villaägare över telefon och bokar in kostnadsfria tak- och fasadbesiktningar åt våra utesäljare.
Du arbetar från kontoret, får utbildning, manus och coachning från start. Ingen erfarenhet krävs – det viktigaste är att du har energi, vågar prata med människor och vill utvecklas.Ingen tidigare erfarenhet krävs. Vi lär dig jobbet från grunden – det viktigaste är att du vågar prata med människor, vill utvecklas och är redo att jobba mot tydliga mål.
Vi erbjuder
Heltidstjänst
Fast grundlön + prestationsbaserad provision utan tak
Goda möjligheter att påverka din egen inkomst
Introduktion och löpande coachning
Ett ambitiöst team med hög energi
Modern arbetsmiljö och tydliga arbetsprocesser
Utvecklingsmöjligheter inom företaget
Vi söker dig som
Är social och trygg i kontakt med människor
Har driv och gillar att arbeta mot mål
Är ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs i ett högt arbetstempo
Talar svenska flytande
Erfarenhet inom kundkontakt, mötesbokning eller försäljning är meriterande men inget krav.
Om H&K Entreprenad AB
H&K Entreprenad AB är ett växande företag med fokus på kvalitet, service och långsiktiga kundrelationer. Vi arbetar målmedvetet och söker nu fler engagerade medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss.Så ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
Via e-post
E-post: senay@hkentreprenad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mötesbokare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H & K Entreprenad AB
(org.nr 559301-3641)
111 22 STOCKHOLM Arbetsplats
HK Entreprenad Jobbnummer
9966055