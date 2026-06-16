Student? Börja jobba snabbt som mötesbokare - fast lön + provision
H & K Entreprenad AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-06-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos H & K Entreprenad AB i Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Prestationsdriven roll med fast lön och provision utan tak
H&K Entreprenad AB växer och söker nu fler drivna innesäljare med fokus på kundbokning.Till vårt kontor på Östermalm.
Vi söker dig som gillar kundkontakt, högt tempo och tydliga mål. Hos oss blir du en viktig del av företagets försäljning där din uppgift är att skapa kontakt med potentiella kunder och boka kvalitativa möten åt våra rådgivare.
Det här är en roll för dig som är kommunikativ, målmedveten och motiveras av att prestera i ett engagerat team.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Vill du ha ett jobb där du kan komma igång snabbt, få utbildning från start och samtidigt ha möjlighet att påverka din inkomst?
HK Entreprenad söker nu fler mötesbokare till vårt team i Stockholm. Det här är ett perfekt jobb för dig som är student, ny i arbetslivet eller vill hitta ett jobb snabbt där prestation lönar sig.
Hos oss får du fast grundlön, provision på bokade och godkända möten samt tydliga mål som gör det enkelt att se hur din insats påverkar din lön.
Du behöver ingen tidigare erfarenhet. Vi lär dig arbetet från grunden och ger dig manus, systemstöd och coachning så att du snabbt kan komma igång.
Vi erbjuder
Heltidstjänst
Fast grundlön + prestationsbaserad provision utan tak
Goda möjligheter att påverka din egen inkomst
Introduktion och löpande coachning
Ett ambitiöst team med hög energi
Modern arbetsmiljö och tydliga arbetsprocesser
Utvecklingsmöjligheter inom företaget
Vi söker dig som
Är social och trygg i kontakt med människor
Har driv och gillar att arbeta mot mål
Är ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs i ett högt arbetstempo
Talar svenska flytande
Erfarenhet inom kundkontakt, mötesbokning eller försäljning är meriterande men inget krav.
Om H&K Entreprenad AB
H&K Entreprenad AB är ett växande företag med fokus på kvalitet, service och långsiktiga kundrelationer. Vi arbetar målmedvetet och söker nu fler engagerade medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss.Så ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
Via e-post
E-post: senay@hkentreprenad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mötesbokare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H & K Entreprenad AB
(org.nr 559301-3641)
111 22 STOCKHOLM Arbetsplats
HK Entreprenad Jobbnummer
9966057