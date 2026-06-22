Student Assistant
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Pedagogjobb / Lund Visa alla pedagogjobb i Lund
2026-06-22
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Elevassistent
Internationella Engelska Skolan (IES) Lund är en åk 4-9 skola med ca 700 elever och 80 medarbetare. Internationella Engelska Skolan Lund är en skola där lärare kan fokusera på att undervisa, elever ges möjlighet att lära sig och alla tycker om att komma till skolan varje dag. Skolan har en internationell inriktning och undervisningen bedrivs både på engelska och svenska. Skolan verkar för att lärande och kunskap sätts i första rummet. Eleverna lär sig ta ett personligt ansvar för sin egen utveckling och arbetsmiljö och att respektera sina skolkamrater, lärare och sig själva.
Vi söker nu en elevassistent i mellanstadiet för läsår 26/27. I ditt arbete som elevassistent är din roll främst att vara detta stöd i vardagen för dessa elever med olika utmaningar. Det handlar främst om att vara tillgänglig för eleverna under lektionstid, vid övergångar, raster och i måltidssituationer i skola och fritidshem.
I ditt arbete ansvarar du för att eleverna är delaktiga i sitt lärande utifrån sina egna förutsättningar. I uppdraget är det viktigt att man ser elevernas olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och hjälper eleverna att växa och utvecklas. Målet är att öka elevernas självständighet och arbeta för inkludering i så stor utsträckning som det är möjligt.
Vi söker dig som har relevant utbildning för att arbeta som elevassistent, som har erfarenhet av arbete med barn med utmaningar och gärna pedagogisk erfarenhet för att möta elevens behov av anpassningar på rätt nivå. Dokumenterade kunskaper inom NPF-diagnoser, god samarbetsförmåga, lösningsfokus och nyfikenhet är meriterande.
Tjänsten är en tillfällig heltidstjänst (100%, semestertjänst) med start enligt överenskommelse. Lön enligt överenskommelse, kollektivavtal finns. För anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret som avser arbete i skola och förskola.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Ansök därför så snart som möjligt. Sista dag för ansökan är 2026-08-08. Välkommen med din ansökan!
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://lund.engelska.se
S:t Lars väg 90 (visa karta
)
222 70 LUND Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Lund Kontakt
Tamara Martinovic tamara.martinovic@engelska.se Jobbnummer
9972224