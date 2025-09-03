Student Assistant
2025-09-03
About this vacancy
Internationella Engelska Skolan har gjort stor skillnad för våra elever i 29 år. Vi är övertygade om att det är tack vare vårt tydliga etos med engagerade och närvarande ledare som våra skolor har en miljö där alla arbetar mot gemensamma mål. Vi har en stark kultur som bygger på beprövade rutiner där bemötandet blir givet. Det här gör att hos oss får lärare fokusera på undervisning och lärande. Eleverna står i centrum för allt vi gör, alla elever är dina elever.
Internationella Engelska Skolan Kungsbacka slog upp sina dörrar 2021 och har sedan dess varit en plats där kunskap, respekt och möjligheter står i centrum. Idag består skolan av cirka 900 elever i årskurs F-9 och cirka 95 medarbetare som bidrar till ett utvecklande miljö
Internationella Engelska Skolan Kungsbacka söker nu en trygg och engagerad elevassistent som brinner för elevernas bästa och vill vara med och skapa en trygg och utvecklande lärmiljö.Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent arbetar du med att ge stöd till en eller flera elever i både lärande och social utveckling. Du finns med under lektioner, raster och andra aktiviteter under skoldagen - och vid behov även på fritids.
Du är en viktig vuxen som bidrar till att skapa en trygg, strukturerad och positiv miljö för eleverna. Du samarbetar nära med lärare, övrig personal och elevhälsa.
För att trivas hos oss bör du dela vår övertygelse om vikten av tydliga värderingar, kollegialt lärande och gemensamma rutiner och förhållningssätt.
Om dig:
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av arbete med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
• Har erfarenhet av att arbeta med personer med olika funktionsvariationer
• Är trygg, flexibel och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt
• Är engagerad, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta
• Har god kommunikationsförmåga och kan bemöta elever med respekt och tydlighet
• Är intresserad av att arbeta i en pedagogisk miljö
• Behärskar både svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande utbildningar:
• Gymnasieutbildning med inriktning mot undersköterska, barn och fritid eller specialpedagogik
• Eftergymnasial utbildning inom specialpedagogik eller specialpedagogiskt stöd
• Kurser inom NPF, bemötande, konflikthantering eller kommunikation
• Utbildning inom pedagogik eller socialt arbete
Personliga kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, lyhörd och har ett genuint engagemang för att stötta barn och unga i deras utveckling. Du bygger förtroendefulla relationer och möter elever med värme, respekt och tydliga ramar.
Du är flexibel, lösningsfokuserad och anpassar ditt stöd utifrån individuella behov. Du är en stabil, ansvarstagande vuxen som trivs med att samarbeta i team och ser din roll som en viktig del av skolans lärmiljö.Varmt välkommen med din ansökan!
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
