Student Assistant
Karriärguiden Group Sweden AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Östersund Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Östersund
2025-09-01
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Östersund
, Ånge
, Sundsvall
, Örnsköldsvik
, Bollnäs
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/student-assistant-51.
Vi ser fram emot din ansökan!
About this vacancy
Elevassistent
Internationella Engelska Skolan i Östersund söker en elevassistent / fritidsledare till F-3.
I tjänsten som elevassistent / fritidsledare arbetar du med elever där du stöttar dem i både skolarbetet under hela skoldagen och på fritids. Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med barn i grundskola. Du är känslomässigt stabil, har självinsikt och är trygg i dig själv och ser relationer i sitt rätta perspektiv och skiljer på det personliga och professionella.
Du drivs av en vilja att se möjligheterna till förbättringar för såväl eleven och dina kollegor som för den egna verksamheten. Du har en förmåga att snabbt kunna anpassa dig till nya eller förändrade krav och förutsättningar. Att arbeta tillsammans med andra med en god sammanhållning och ett öppet arbetsklimat är något som du uppskattar och värdesätter.Publiceringsdatum2025-09-01Kvalifikationer
• Du kan se elevernas olika behov, ge beröm och vägledning samt att sätta elevens behov i fokus.
• Du finns där för eleverna, vårdar relationerna och blir ett stöd i vardagen för dem
• Du har ett lågaffektivt bemötande
• Du får gärna prata och skriva arabiska
Skicka in er ansökan med ert CV och personligt brev till recruitment.ostersund@engelska.se
.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/internationella-engelska-skolan-i-sverige-ab Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Jobbnummer
9484205