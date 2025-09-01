STS söker Lastbilsmekaniker till Umeå!
2025-09-01
STS söker Lastbilsmekaniker till Umeå!
Vill du ta nästa steg i din karriär och bli en del av en av Sveriges största rikstäckande verkstadskedjor för tung transportutrustning? På STS i Umeå söker vi nu en driven och lösningsorienterad lastbilsmekaniker som vill vara med och hålla våra kunders verksamheter rullande.Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Som lastbilsmekaniker på STS arbetar du med att utföra service, reparationer och felsökning. Du blir en del av ett sammansvetsat team som tillsammans levererar högkvalitativ service till våra kunder.
Varför STS?
STS tror på att investera i sina medarbetare. Här får du möjlighet att arbeta med moderna verktyg och utrustning, samtidigt som du utvecklas i en trygg och stöttande arbetsmiljö. Som en del av vårt team bidrar du till att skapa hållbara transportlösningar och högkvalitativ service.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som lastbilsmekaniker eller från en liknande roll.
• Är lösningsorienterad, noggrann och trivs med att arbeta i team.
• Är serviceinriktad och har ett starkt kundfokus.
• Utbildning inom området är meriterande men inget krav.
Vad STS erbjuder:
• Goda utvecklingsmöjligheter inom företaget.
• Friskvårdsbidrag.
• Kontinuerliga utbildningar för att hålla dig uppdaterad med den senaste tekniken.
• Arbetstider: 7:00-16:00, måndag till fredag.
Om rekryteringsprocessen
I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Adecco. Sista ansökningsdag är den 30 september 2025, men ansök gärna så snart som möjligt, då vi kan komma att avsluta processen tidigare.
Har du några frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att höra av dig till kontaktperson Karin Rundgren på Adecco via e-post: karin.rundgren@adecco.se
.
För frågor om ansökningsregistrering, kontakta Adeccos support på info@adecco.se
.
Adecco använder tester som en del av rekryteringsprocessen för att säkerställa en rättvis och kvalitetssäkrad bedömning.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Kontorschef
Karin Rundgren Jobbnummer
9485435