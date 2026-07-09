Strukturerad Utvecklingsingenjör till Iggesunds Bruk
Holmen Aktiebolag / Kemiingenjörsjobb / Hudiksvall Visa alla kemiingenjörsjobb i Hudiksvall
2026-07-09
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Ett smart och meningsfullt val
Vill du driva utvecklingsprojekt som bidrar till framtidens hållbara kartongprodukter? Trivs du med att arbeta nära produktionen och omsätta idéer till konkreta förbättringar? Då kan rollen som utvecklingsingenjör på Iggesunds Bruk vara rätt för dig.
Din nästa arbetsplats
Iggesunds Bruk tillverkar världsledande kartong under varumärket Invercote. Förpackningar av vår kvalitetskartong är en viktig del av köpupplevelsen för våra kunders kunder. Vi är en internationell och hållbar verksamhet med stora utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare. Vi värdesätter våra medarbetare och produkter högt. Hos oss jobbar idag omkring 750 medarbetare. Vårt bruk finns vid Hälsinglands kust, 9 kilometer söder om Hudiksvall.
Du blir en del av sektionen Utveckling, där vi arbetar nära produktion, laboratoriet, marknad och andra specialistfunktioner. Hos oss får du arbeta i en verksamhet där innovation, samarbete och ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen.
Din nästa utmaning
Du arbetar tätt tillsammans med produktionen och bidrar i det dagliga förbättringsarbetet, med fokus på stabilitet, kvalitet och effektivitet i befintliga processer. Du driver och genomför initiativ från analys till uppföljning, med möjlighet att omsätta behov i praktiska åtgärder som gör skillnad här och nu. Du blir en viktig länk mellan utveckling, laboratorieverksamhet, produktion och marknad. Rollen är varierad och ger dig möjlighet att arbeta både strategiskt och verksamhetsnära, där du ser resultaten av ditt arbete omsättas i praktiken.
I rollen kommer du bland annat att:
Leda utvecklingsprojekt inom produktvård samt produkt- och processutveckling.
Planera, genomföra och utvärdera provkörningar och produktionsförsök tillsammans med våra produktionsavdelningar.
Ansvara för genomförandet av försök och provkörningar i produktionen.
Delta i laboratorieförsök och omsätta resultat till förbättringar i verksamheten.
Vid behov bidra vid utredningar av kundärenden och reklamationer samt medverka i marknadsrelaterade utvecklingsaktiviteter.
Säkerställa att projekt genomförs enligt uppsatta mål, tidsplaner och kvalitetskrav.
Här får du möjlighet att arbeta med avancerad produktutveckling i nära samarbete med engagerade kollegor och samtidigt bidra till utvecklingen av framtidens hållbara kartonglösningar.
För att lyckas i rollen
Vi söker dig som trivs med att driva utveckling tillsammans med andra och som motiveras av att kombinera teknik, projektledning och problemlösning. Du är van att skapa struktur i komplexa projekt och har lätt för att samarbeta med olika funktioner.
Vi ser att du har:
Civil- eller högskoleingenjörsutbildning.
Erfarenhet av att självständigt leda projekt från planering till genomförande och uppföljning.
God förmåga att planera, prioritera och dokumentera ditt arbete.
B-körkort.
Det är meriterande om du har utbildning inom massa- och pappersteknik eller kemi samt erfarenhet från massa- och pappersindustrin eller annan processindustri. Även erfarenhet av produktutveckling, processutveckling eller produktionsnära utvecklingsarbete är en fördel.
Som person är du samarbetsorienterad och trivs med att arbeta tvärfunktionellt. Du tar gärna initiativ, driver utveckling framåt och har ett strukturerat arbetssätt där kvalitet och dokumentation är en naturlig del av ditt arbete.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du det bästa av två världar. På Iggesunds Bruk arbetar du i en prestigelös organisation med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, så har vi också styrkan som koncern med musklerna att genomföra utveckling och förändring. Vi erbjuder ett mycket varierande, fritt och ansvarsfullt arbete. Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar. Detta är ett unikt tillfälle för dig som vill jobba i ett internationellt företag med utvecklande arbetsuppgifter, men ändå ser fördelar med att verka och bo på en mindre ort.Publiceringsdatum2026-07-09Så ansöker du
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker enbart genom att bifoga ditt CV och svara på våra urvalsfrågor. Inget personligt brev behövs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmen Aktiebolag
(org.nr 556001-3301), https://www.holmen.com/
825 32 IGGESUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Holmen AB Kontakt
Avdelningschef utveckling
Marianne Söderlund marianne.soderlund@holmen.com Jobbnummer
9998496