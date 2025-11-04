Strukturerad Produktionschef sökes!
2025-11-04
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Vårgårda
, Härryda
Vad brinner du för?
Vi söker en unik eldsjäl som vill vara med på vår resa mot en hållbar framtid.
Som Produktionschef hos Solör Bioenergi gör du skillnad. Varje dag får du vara med och bidra till att fjärrvärme levereras till skolor, lägenheter, industrier eller villor. Tack vare spill från skogsindustrin återvinner och producerar vi fjärrvärme med låg miljöpåverkan. Var med och bidra till en trygg vardag för invånarna i Mölnlycke, Landvetter och Bollebygd.
Solör Bioenergi äger och driftar de tre anläggningarna i Mölnlycke, Landvetter och Bollebygd som tillsammans utgör enheten Mölnlycke. Leveranserna av fjärrvärme sker från våra produktionsanläggningar som består av biobränslepannor. Man utgår från Mölnlycke men är med och bidrar och säkerställer att värmeproduktion sker på alla de tre orterna. Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
Som Produktionschef för fjärrvärme hos oss får du en nyckelroll i att driva, utveckla och säkra driften av våra produktionsanläggningar. Du kommer att leda och delta i det dagliga operativa arbetet inom fjärrvärmeverket samt ansvara för att optimera produktionen i samverkan med distribution och övriga enheter. Det innebär arbete med både drift och underhåll där du med ditt tekniska kunnande och tydliga ledarskap, säkerställer att anläggningarna fungerar optimalt, dygnet runt. En stor del av rollen innebär att vidareutveckla våra arbetssätt där du kommer vara den som tillsammans med teamet tar fram och implementerar rutiner, instruktioner och långsiktiga verksamhetsplaner för att skapa trygghet, effektivitet och kvalitet i verksamheten.
Du säkerställer lagefterlevnad samtidigt som du leder och utvecklar teamet du har omkring dig. Ditt ledarskap är avgörande, både i det dagliga arbetet och när det gäller att bygga en stark säkerhetskultur, främja kompetensutveckling och skapa en arbetsmiljö där människor trivs och växer.
Rollen som produktionschef innebär också ett nära samarbete med leverantörer, myndigheter och kunder och du blir den som är en viktig länk mellan teknik, affär och samhällsansvar. Du rapporterar till regionchef och kommer delta i budgetarbete, ekonomiska uppföljningar och identifiera förbättringsmöjligheter, allt med målet att göra vår verksamhet ännu mer hållbar, effektiv och affärsmässig.
Det här är rollen för dig som vill vara med och påverka, inte bara i vardagen, utan också i hur vi bygger framtidens energiförsörjning.
Vem är du?
Vi söker dig som är en erfaren ledare med stor kunskap inom fjärrvärme och energiområdet. Du trivs i en operativ roll där du får ta stort ansvar och påverka resultatet både tekniskt och ekonomiskt. Du är en person som är tydlig och trygg i ditt ledarskap och har erfarenheter av att skapa förutsättningar för ditt team att lyckas. Du är närvarande och lyhörd och har en naturlig förmåga att bygga starka relationer, både med medarbetare och samarbetspartners. Samtidigt är du drivande och lösningsfokuserad där du är den som får saker att hända, behåller riktningen även när det blåser, och ser möjligheter där andra ser hinder.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 5 års erfarenhet inom fjärrvärme, energi eller liknande teknisk verksamhet.
Dokumenterad ledarerfarenhet där du är van att leda både människor och processer.
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Förmåga att arbeta strukturerat med fokus på säkerhet, miljö och driftoptimering.
Ett lösningsorienterat mindset och förmåga att skapa goda relationer med olika intressenter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
Omfattning: Heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Lön: Fast månadslön, individuell lönesättning eller enligt kollektivavtal.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-11-24. Intervjuer kommer att ske löpande var på tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Vad erbjuder vi?
På Solör Bioenergi tycker vi om det unika och jobbar ständigt efter frihet under ansvar. Hos oss är varje dag unik och eftersom vi är en decentraliserad organisation blir jobbet mångsidigt och lärorikt. Vår organisation är under snabb tillväxt och uppbyggnad så med oss får du stora möjligheter att utvecklas. Hälsa, balans och hållbarhet prioriteras på Solör Bioenergi så därför erbjuder vi våra anställda ett hälsopaket med förmånliga ersättningar. Dessutom finns en fördelaktig arbetstidsförkortning och många härliga kollegor i hela landet, från norr till söder.Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om din ansökan eller rekryteringsprocessen? Kontakta Viktoria McLellan Ernst (rekryteringsansvarig)
E-postadress: viktoria.mclellan-ernst@solorbioenergi.com
Börja din unika karriär idag. Varmt välkommen till Solör Bioenergi Fjärrvärme, vi ser fram emot din ansökan!
(Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar vänligt nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster). Om företaget
Solör Bioenergi är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Vi finns på 271 platser i framför allt Sverige och Norge där vi producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Vår verksamhet omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar.
