Strukturerad orderadministratör till attraktivt bolag! - KFX HR-partner Skandinavien AB

KFX HR-partner Skandinavien AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg2021-04-092021-04-09Är du administrativt lagd och vill arbeta på ett attraktivt företag inom livsmedelsindustrin med orderhantering? Är du noggrann, strukturerad och effektiv i ditt arbete? Trivs du dessutom i en ansvarsfull roll där du får arbeta i nära samarbete med kunder och kollegor? Då kan detta vara en tjänst för dig!Du bli anställd av KFX HR-partner och uthyrd på ett spännande uppdrag hos vår kund i Mölndal. Tjänsten är på heltid med start i april tom. oktober, med chans till förlängning.Om ossKFX HR-Partner är ett auktoriserat rekrytering, bemanning och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är enormt stolta att ha funnits i branschen i mer än 30 år. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare, därav värdesätter vi dina åsikter högt och är lyhörda.Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det väsentligt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt, därav är det betydelsefullt att förstå vår samt kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är stolthet, omtanke och engagemang. Dessa tre ledord genomsyrar allt vi på KFX HR-partner gör.I rollen som orderadministratör tillhör du ett team på totalt 8 härliga kollegor som alla arbetar mot företagets affärskunder. I denna rollen kommer du ha fokus på företagets svenska kunder där du tar emot och administrerar kundens order. Arbetet kräver hög noggrannhet och struktur samt vana att arbeta i affärssystem.För att trivas i rollen tror vi att du är en noggrann och strukturerad person som trivs i en roll med mycket ansvar. Du arbetar effektivt och är alltid professionell i mötet med kund, oavsett om det sker via telefon eller mail.Tidigare erfarenhet av administration och orderhantering är meriterande. För att vara aktuell för tjänsten behöver du tala och skriva obehindrat på svenska och engelska samt ha förmågan att lätt sätta dig in i nya affärsystem. Vidare krävs en avslutad gymnasial utbildning.Start: April 2021.Arbetstid: 08.00-16.15, 30 min rast.Arbetsplats: MölndalSkicka in din ansökan med CV och personligt brev via länken nedan. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt.Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Paula Jansson på telefonnummer: 031 711 98 00.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-09KFX HR-partner Skandinavien AB5683135