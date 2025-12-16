Strukturerad och serviceinriktad Sales support
2025-12-16
Om tjänsten
Som Sales Support blir du en viktig del av verksamheten och fungerar som stöd till både sälj, ekonomi och inköp. Rollen är bred och innefattar såväl administrativt arbete som systemhantering och inköpsrelaterade uppgifter.Dina arbetsuppgifter
Kontorsadministration
Hantering av inkommande och utgående post
Ansvara för kundorder och orderbekräftelser
Systemhantering
Registrera och hantera data i affärssystemet Monitor
Ordermottagning, utleverans och fakturering
Boka frakter och registrera inleverans av material i affärssystemet
Rapportera leveranser i kunders portaler
Arbeta som internrevisor för FSSC 22000 och ISO 9001 samt hantera FSC-dokumentation
Support
Stötta redovisningsfirma i administrativa frågor
Delta i utveckling och förbättring av administrativa rutiner och processer
Inköp
Beställa kontorsmaterial
Hjälpa till vid lagerinventering
Beställa papper och plastmaterial från leverantörer
Vi söker dig som
Har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom order, ekonomi eller support
Är strukturerad, noggrann och självgående
Har god systemvana, erfarenhet av affärssystem (gärna Monitor) är meriterande
Trivs med att arbeta i en bred roll med varierande arbetsuppgifter
Har god kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift.
Låter detta som rätt roll för dig? Välkommen med din ansökan!
Vår rekryteringsprocess
Denna platsannons avser en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sköts av IndustriSupport som extern rekryteringspartner. Om du blir utvald för tjänsten anställs du direkt av det företag som söker personal, från din första arbetsdag. I slutskedet av rekryteringen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi arbetar med löpande urval, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.
Information om företaget
HQ Print har specialiserat sig inom flexografiskt tryckt material för förpackningar och emballage. Företagets mål är att hålla hög kvalité, bra service med korta ledtider till ett konkurrenskraftigt pris. Marknad är alla typer av industrier som behöver emballage. Företaget är bl.a leverantör till kunder inom livsmedelsindustrin.
Den geografiska marknad som HQ Print arbetar på är hela Norden, men främst Sverige och Norge.
