Strukturerad fastighetssamordnare
Bollnäs Kommun / Fastighetsskötarjobb / Bollnäs Visa alla fastighetsskötarjobb i Bollnäs
2026-06-26
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Infrastrukturavdelningen består av enheterna för Drift och service samt Projekt och planering. Avdelningen är relativt ny och denna tjänst är placerad inom enheten Projekt och planering.Publiceringsdatum2026-06-26Beskrivning
Fastighetsgruppen ansvarar för drift, skötsel och utveckling av kommunens fastighetsbestånd – allt från skolor och förskolor till kontor och särskilda boenden. Vi arbetar för att skapa hållbara, trygga och funktionella miljöer för kommunens invånare och medarbetare. Nu söker vi en serviceinriktad och strukturerad fastighetssamordnare som vill bli en viktig del av vårt team.Dina arbetsuppgifter
Som fastighetssamordnare får du en bred och varierad roll placerad under avdelningschefen där du stöttar fastighetsförvaltare, drifttekniker, chefer och övriga funktioner inom avdelningen. Du kommer bland annat att:
Vara behjälplig i att hantera inkommande ärenden, felanmälningar och beställningar i våra digitala system Stötta/hantera administration kring avtal, upphandlingar, fakturahantering, hyresdebitering, parkeringsuthyrning och dokumentation Samordna enklare serviceinsatser och kontakt med entreprenörer Boka besiktningar, möten och följa upp åtgärder Ta fram underlag, statistik och rapporter Bidra till ordning, struktur och god kommunikation inom avdelningen
Arbetet innebär många kontaktytor – både internt och externt – och du blir en central länk i att få vardagen att fungera.Kvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, kommunikativ och gillar att skapa ordning och struktur. Du trivs i en roll där du får kombinera administration, service och samordning. Vi ser att du är tydlig, rak och vågar sätta gränser när det behövs.
Vi ser att du har:
Minst Gymnasieutbildning, gärna med administrativ eller teknisk inriktning Erfarenhet av administrativt arbete, lämpligen inom fastighet, bygg eller offentlig verksamhet, Mediterande med erfarenhet av avtalshantering, ekonomihantering och viss fastighetsjuridiska kunskaper. God digital kompetens och vana vid administrativa system Förmåga att arbeta självständigt, vara handlingskraftig, prioritera och hålla ihop många trådar samtidigt Ett serviceinriktat och lösningsfokuserat förhållningssätt
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
B-körkort är meriterande men inte ett krav.
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar du med det som är viktigt på riktigt – och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 26 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bollnäs Kommun
(org.nr 212000-2361), http://www.bollnas.se
Aseavägen 4 (visa karta
)
821 80 BOLLNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teknik-, service- och fritidsförvaltningen, Infrastrukturavdelningen Kontakt
Johan Englund johan.englund@bollnas.se 0278-25188 Jobbnummer
9981149