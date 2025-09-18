Strukturerad administratör tilll familjärt företag
2025-09-18
Vår kund söker en strukturerad administratör till ett viktigt uppdrag. Du får en central roll med varierande arbetsuppgifter inom kontor och administration - en nyckelperson som bidrar till en smidig och effektiv verksamhet.
OM TJÄNSTEN
Vi söker en administratör som vill vara med och stötta vår kunds team med fokus på fakturering, orderhantering och dokumentation. Rollen är varierad och innebär både självständigt ansvar och nära samarbete med koordinatorer och andra administratörer.
Här får du möjlighet att kliva in i en grupp som har en blandning av erfarna medarbetare och nyare kollegor, där man tillsammans skapar struktur och ett fungerande flöde i vardagen. Arbetet är brett och rymmer allt från att hantera fakturor och följa upp ordrar till att dokumentera och ta emot felanmälningar. Tyngdpunkten ligger på att vara noggrann, proaktiv och strukturerad.
Du erbjuds
• Möjlighet att utveckla dina kunskaper inom fakturering, orderhantering och administration.
• En inkluderande arbetsmiljö med blandade åldrar, erfarenheter och bakgrunder.
• Kontorsgemenskap, du blir en del av ett härligt gäng där man stöttar varandra i vardagen.
• En närvarande och stöttande konsultchef som finns till hands för att ge support och vägledning.
Dina arbetsuppgifter
• Hantera fakturering och säkerställa att processen fungerar korrekt och effektivt.
• Administrera och följa upp ordrar, inklusive hantering av äldre ordrar.
• Ta emot, registrera och följa upp felanmälningar.
• Arbeta med dokumentation och bidra till struktur i administrativa processer.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av fakturering, gärna i en mer komplex miljö där olika delar behöver samordnas.
• Har tidigare erfarenhet från en administrativ roll, exempelvis som koordinator eller administratör.
• Är självgående och trygg i att ta eget ansvar, men också samarbetsinriktad.
• Har god datorvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya system och processer.
• Är flytande i svenska, både i tal och skrift, samt god kommunikationsförmåga.
Det är meriterande om du har
• Kunskap inom ekonomi eller redovisning.
• Tidigare erfarenhet av orderhantering.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Strukturerad
• Ordningsam
• Serviceinriktad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
