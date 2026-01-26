Strukturerad administratör på 50%, vi söker dig!
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Logistikjobb / Ludvika Visa alla logistikjobb i Ludvika
2026-01-26
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Ludvika
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-26Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
Vi söker en noggrann och lösningsorienterad konsult till en av våra kunder i Ludvika. Du kommer att stötta deras Planeringsteam i ett viktigt förändringsarbete kopplat till artikelbyten, materialflöden samt in- och utfasning av produkter. Här passar du som gillar struktur, data och att vara mitt i händelsernas centrum.
Du kommer att hålla statusfiler uppdaterade varje vecka, analysera avvikelser och ta fram konsekvensbedömningar tillsammans med projektledare. Rollen innebär också att säkerställa korrekt masterdata och produktstrukturer, göra datakontroller kopplade till materialförsörjning samt samarbeta nära planering, inköp/produktion, demand planning, produktutveckling och leverantörer.Profil
I den här rollen trivs du som är noggrann, strukturerad och gillar att ha ordning på både detaljer och data. Du har ett analytiskt tankesätt, ser snabbt avvikelser och hittar lösningar utan prestige. Samarbete faller sig naturligt för dig, och du kommunicerar tydligt och håller information uppdaterad. Du vågar ställa frågor när något är oklart och bidrar till en trygg och positiv stämning i ett team som är mitt i förändring.
Det är meriterande om du har erfarenhet från supply chain eller tillverkande industri. Du behöver vara trygg i att jobba i olika system, särskilt Excel, och ha god förståelse för materialflöden och planeringsprocesser vid artikel- eller materialförändringar.Så ansöker du
Vi söker just nu en person på 50% vilket kan komma att utökas med tiden. Start omgående. Urval görs löpande så tveka inte att söka om tjänsten lockar dig. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17813". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Clockwork Inhouse services AB Kontakt
Isabelle Hjälte isabelle.hjalte@clwork.se Jobbnummer
9703171