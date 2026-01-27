Struktur, tempo och affärer bli koordinator hos oss
Vill du arbeta i en ambitiös miljö där högt tempo, kvalitet och service är ledord? Alicia Edelman Södermalm/Gamla stan söker nu en strukturerad och engagerad koordinator till teamet.
Alicia Edelmans arbetskultur kännetecknas av hög servicenivå, stor yrkesstolthet och en stark vilja att ständigt utmana oss själva.
Som koordinator på Alicia Edelman Södermalm/Gamla stan spelar du en avgörande nyckelroll i våra affärsprocesser. Du stöttar mäklarna i det dagliga arbetet och säkerställer att våra kundflöden fungerar smidigt, från första kontakt till avslutad affär.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Skapa och kvalitetssäkra marknadsföringsmaterial (bilder, prospekt, annonser)
• Kundkontakt via telefon och mail
• Hantering av dokument och administration kring bostadsförsäljningar
• Samordning mellan mäklare och externa samarbetspartners
• Daglig drift och struktur på kontoret
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet av koordinering inom mäklarbranschen eller liknande serviceinriktad roll (krav)
• Är en naturlig problemlösare med ett öga för detaljer
• Trivs i en dynamisk miljö med många kontaktytor och högt tempo
• Har hög social kompetens och en genuin känsla för service
• Har mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
• Är trygg i att arbeta med digitala verktyg och system
• Det är meriterande om du har arbetat med bildredigering, CRM-system och har vana att skriva säljande texter.
Anställning:
Anställningen är en heltidstjänst.
Är du vår nästa stjärnkoordinator?
Vill du bli en del av vårt framgångsrika team och växa med oss på Södermalm/Gamla stan? Skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via mejl
E-post: subhan.kaki@aliciaedelman.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Subhan Kaki Fastighetsförmedling AB
(org.nr 559327-0266) Kontakt
Franchisetagare/Kontorschef
Subhan Kaki subhan.kaki@aliciaedelman.se +46 768 382 669 Jobbnummer
9706090