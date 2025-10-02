Strömsunds pastorat söker en komminister 100 %
2025-10-02
Strömsunds pastorat söker en komminister 100 %
Strömsunds pastorat ligger i norra Jämtland och består av sju församlingar i glesbygd. Pastorsexpeditionen är belägen i centralorten Strömsund. Antalet medlemmar är ca 7 000, ungefär 65 % av befolkningen.
Vi söker dig som:
har hjärtat för kyrkans uppdrag att väcka en levande tro.
vill göra kyrkan betydelsefull i bygdens liv.
har erfarenhet av att arbeta självständigt med personligt ansvar.
trivs med att utveckla arbetet i team tillsammans med andra anställda och ideella.
är förtrogen med kyrkans traditionella prästerliga arbetsuppgifter.
är nyfiken på att prova nya arbetssätt bland barn, unga och familjer.
• Tjänstgöring sker i pastoratets alla sju församlingar, men din uppgift kommer att ha med särskilt fokus på Frostviken, en församling som ligger längst från centralorten.
Allmänt
Tjänsten är tillsvidareanställning, 100 %
Löpande intervjuer
Tillträde efter överenskommelse
Provanställning kommer att tillämpas
B-körkort är ett krav
Stationeringsort: Strömsund
Utdrag ur belastningsregistret
För mer information om tjänsten kontakta:
Kyrkoherde Carla Sveningsson, tel. 0670-105 33, carla.sveningsson@svenskakyrkan.se
Kyrkorådets ordförande Inga-Maj Persson, tel. 070-262 93 41, blasjon53@gmail.com
Hos oss finns de fackliga organisationerna KyrkA, Vision, Svenska kommunalarbetareförbundet och Lärarförbundet.
Facklig företrädare KyrkA.
Anders Nordlinder, tel. 061125461, anders.nordlinder@svenskakyrkan.se
Välkommen med din ansökan, CV och löneanspråk senast den 30 november
Sänd ansökan till: stromsunds.pastorat@svenskakyrkan.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: stromsunds.pastorat@svenskakyrkan.se
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömsunds Pastorat
833 35 STRÖMSUND
För detta jobb krävs körkort.
