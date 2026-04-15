Strömsgården söker undersköterska till nattjobb
2026-04-15
Publiceringsdatum2026-04-15Beskrivning
Strömsgården är ett hemtrevligt demensboende med ett unikt läge vid Saxviken och utsikt över Siljan. Här bor våra boende i mindre enheter, vilket skapar en lugn, personlig och trygg miljö - särskilt viktig under nattens stilla timmar.
Varför ska du välja natt hos oss?
Att arbeta natt på Strömsgården innebär något speciellt. Du får:
Arbeta i enlugnare miljö med mer tid för varje individ
Skapa trygghet och ro under dygnets mest sårbara timmar
Vara enavgörande närvaro för våra boendes välbefinnande
Bli en del av ett team därsamarbete och omtanke är självklart Arbetsuppgifter
Som undersköterska på natten är du en nyckelperson i våra boendes liv. Du kommer bland annat att:
Ge personlig omvårdnad och stöd vid behov under natten
Säkerställa trygghet, tillsyn och god nattsömn
Hantera måltider och enklare nutrition vid behov
Bidra med social närvaro och lugn för oroliga boende
Du utför även delegerade uppgifter från hälso- och sjukvårdspersonal, såsom läkemedelshantering.
Dokumentation är en viktig del av arbetet - du följer rutiner och säkerställer att förändringar i hälsa och mående uppmärksammas och rapporteras.
Vi söker dig som:
Ärutbildad undersköterska
Har erfarenhet inom vård och demensomsorg
Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Din personlighet är avgörande
För att trivas i nattrollen tror vi att du:
Ärlugn, trygg och stabil - särskilt i oväntade situationer
Har ett stort hjärta och genuint engagemang för äldre
Är lyhörd och empatisk och ser individen bakom behovet
Trivs med självständigt arbete men också i team
Vill bidra till envärdig, trygg och meningsfull tillvaro
Hos oss kommer du göra verklig skillnad
På natten är din roll extra viktig. Det är då du skapar tryggheten som gör att våra boende kan sova gott - och vakna till en ny dag med ro i kroppen.
Känner du igen dig? Då vill vi gärna höra från dig
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: Mora kommun som arbetsgivare
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare Rekryteringslots
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: Personuppgiftshantering.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora kommun
(org.nr 212000-2213), https://www.morakommun.se/ledigajobb
Prostgatan 7 (visa karta
)
792 32 MORA Kontakt
enhetschef
Jessica Nilsson jessica.nilsson@mora.se 0250-26890 Jobbnummer
9856461