Stridsvagnsmekaniker till Markverkstad Skövde
Försvarsmakten / Maskinreparatörsjobb / Skövde Visa alla maskinreparatörsjobb i Skövde
2026-01-23
Har du några års erfarenhet som mekaniker eller servicetekniker? Har du ett allmänt teknikintresse och tycker om att arbeta i verkstadsmiljö? Då kan detta vara ett passande jobb för dig!
Markverkstad Skövde
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter i en verksamhet under förändring som bidrar till att göra Sverige och världen lite säkrare! Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både möjlighet att ta eget ansvar och goda möjligheter till kompetensutveckling. Våra medarbetare är viktiga för oss och här får du en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger dig möjlighet att träna på arbetstid, generösa avtal gällande arbetstid och föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstad Skövde är en enhet inom Arméstaben. Vi utför främst underhåll på Försvarsmaktens markmateriel men även till Flygvapnet och Marinen, samt bidrar med tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, renovering reparation, tillverkning, demontering, modifiering samt reparationstekniska analyser.
För mer information om vad Markverkstaden gör kolla in denna länk: https://youtu.be/jDWtiZdUfSk
Du kommer att tillhöra vår stridsvagnsavdelning och arbeta tillsammans med 18 andra mekaniker och vapentekniker samt 2 lagsamordnare. Du kommer vara en del av ett team som arbetar tillsammans och stöttar varandra, där alla är lika viktiga och där vi delar kunskap med varandra.
KRAV
Kvalifikationer
• Du har lägst två- eller treårig gymnasieutbildning inom fordonsteknik, industri eller annan utbildning/kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Allmän datorvana
• B-körkort
Personliga egenskaper
Du uppskattar att arbeta i team och bidrar till en god stämning i gruppen. Som stridsvagnsmekaniker är du samarbetsvillig, flexibel och serviceorienterad. Vidare är du villig att utvecklas och du har även ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt när du arbetar. Att arbeta som stridsvagnsmekaniker är ett fysiskt arbete där kroppen är igång och du kommer bland annat behöva vistas i trånga utrymmen, det är därför viktigt att du är en person som gillar att röra på sig och hålla dig i form. Vi söker dig som har en positiv attityd till arbetet och verksamheten.
Meriterande
• Relevant erfarenhet av arbete eller praktik inom liknande område
• Försvarsmaktens mekanikerutbildning på något fordonssystem
• Erfarenhet av arbete med Försvarsmaktens materiel och fordon
• Genomförd värnplikt
• Kunskaper i systemet PRIO och LIFT
• Truckkort
• Traversutbildning
• Hydraulik
• Tidigare erfarenhet av reparation av tunga fordon, så som lastbil, grävmaskin eller lastmaskin
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid
Arbetsort: Skövde
Tillträdesdatum: snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil befattning. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Upplysningar om befattningen
Detaljchef Erik Åström 072-395 14 38
Fackliga företrädare
AST OF: Tobias Brandt
OFR/S: Tony Svensson
Saco-S: Karin Gällmo
SEKO: Irene Ström
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-22. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
