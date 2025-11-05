Stridsledningsofficer till Jämtlands Fältjägarkår, I 21
Västernorrlands regemente med Jämtlands Fältjägarkår, I 21, återupprättades under 2022. Förbandet har verksamhet på tre orter; Sollefteå, Östersund och Härnösand, och ansvarar bland annat för att utbilda och vidmakthålla två fristående skyttebataljoner och en militärbas.
Vi söker nu en stridsledningsofficer med placering vid Jämtlands Fältjägarkår i ÖstersundPubliceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Som stridsledningsofficer tjänstgör du som stabsmedlem i utbildningsbataljonens stab. Huvuddelen av ditt arbete sker i en kort tidshorisont och ställer höga krav på att kunna jobba självständigt samt i samverkan med andra.
Som stridsledningsofficer kommer du bland annat att:
• Ansvara för planering, genomförande och uppföljning av förbandets verksamhet
• Vara ett stöd i sektionens ansvar för att förbandets lägesbild är korrekt och att uppkomna uppgifter skyndsamt bereds och hanteras
• Leda beredningar med andra stabssektioner för att därefter ansvara för att bryta ned och producera ordrar inom ramen för skarp verksamhet Kvalifikationer
Krav
• Officersexamen
• Körkort B
• Tidigare militär yrkeserfarenhet
Meriterande
• Erfarenhet av förbandsutbildning
• Tidigare arbete i stab på bataljonsnivå
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
• Goda kunskaper i MS Office
• Erfarenhet inom bekämpning och indirekt eldDina personliga egenskaper
Du trivs i en miljö med varierande tempo, har god förmåga att prioritera och behålla ett professionellt förhållningssätt när arbetstempot blir intensivt. Du är en person som tar ansvar, söker och driver dina arbetsuppgifter, är dynamisk och stöttar där det behövs. Du är en lagspelare som sätter gruppens resultat framför dina egna och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer på alla nivåer, både inom förbandet och externt inom Försvarsmakten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Militär tillsvidareanställning på heltid. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Arbetsort: Östersund
Tillträde enligt överenskommelse.
Individuell lön tillämpas i Försvarsmakten och arbetstid är till största delen förlagd dagtid vardagar. Befattningen innebär att tjänsteresor och utbildning på annan ort kan förekomma. Även deltagande i övningsverksamhet kan innebära frånvaro och att arbete bedrivs under andra tider än ordinarie arbetstid.
Upplysningar om rekryteringsprocessen
HR-chef Johanna Holmlund Lautmann som nås via Försvarsmaktens växel på 063-55 90 00
För upplysningar om befattningen kontakta:
Mj Martin Öhagen som nås via Försvarsmaktens växel på 063-55 90 00
Fackliga företrädare
OFR/O: 08-440 83 30
Saco: 08-613 48 00
Seko: 0770-457 900
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-25. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
2022 återetablerades Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21. Ett nytt regemente med månghundraåriga traditioner i Västernorrland och Jämtland. Hos oss får du möjlighet att vara med om någonting unikt, återetableringen av ett regemente i Nedre Norrland.
I 21 har idag verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand och har ansvar för Garnison Nedre Norrland. I Sollefteå finns Regementsstab (med personal i både Sollefteå och Östersund) och Ångermanlands infanteribataljon. I Östersund finns Jämtlands fältjägarkår. Därutöver finns Garnisonsstödsenhet, Försvarshälsa och Logistikenhet med verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand.
Vid Ångermanlands infanteribataljon och Jämtlands fältjägarkår utbildar vi värnpliktiga soldater för tjänstgöring i det nya moderna infanteriet under vår stolta devis "Från fjäll till hav, för försvaret av Nedre Norrland".
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärmöjlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
