Stridsfordonsmekaniker till Markverkstad Skövde
2025-08-18
Har du erfarenhet som mekaniker eller servicetekniker? Har du ett allmänt teknikintresse och tycker om att arbeta i verkstadsmiljö? Då kan detta vara ett passande jobb för dig!
Markverkstad Skövde
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter i en verksamhet under förändring som bidrar till att göra Sverige och världen lite säkrare! Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både möjlighet att ta eget ansvar och goda möjligheter till kompetensutveckling. Våra medarbetare är viktiga för oss och här får du goda möjligheter till en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger dig möjlighet att träna på arbetstid, generösa avtal gällande arbetstid och föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstad Skövde är en avdelning inom förbandet FMTS. Vi utför främst underhåll på Försvarsmaktens markmateriel men även till flyget och flottan, samt bidrar med tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, renovering reparation, tillverkning, demontering, modifiering samt reparationstekniska analyser.
För mer information om vad Markverkstaden gör kolla in denna länk: https://youtu.be/jDWtiZdUfSk
Arbetsuppgifter
Som mekaniker hos oss kommer du i huvudsak att arbeta med stridsfordon, bärgningsbandvagn och dess system. Du arbetar med felsökning, reparation, underhåll samt modifiering av stridsfordon. Även andra fordonstyper kan förekomma. Arbetet kommer också ge möjlighet att vidareutvecklas inom systemet stridsfordon 90. Du kommer ingå i detaljen Stridsfordon tillsammans med 20 andra medarbetare.Publiceringsdatum2025-08-18Kvalifikationer
• Du har lägst två- eller treårig gymnasieutbildning inom fordonsteknik, industri eller annan utbildning/kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Du har relevant erfarenhet av arbete inom liknande område
• Allmän datorvana
• B-körkort
Personliga egenskaper
Du uppskattar att arbeta i team och bidrar till en god stämning i gruppen. Som stridsfordonsmekaniker är du samarbetsvillig, flexibel och serviceinriktad. Du har högt fokus på kvalitet och har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt när du arbetar. Vi söker dig som har en positiv attityd till arbetet och verksamheten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
• Försvarsmaktens mekanikerutbildning på något fordonssystem är önskvärt, alternativt systemteknikerutbildning.
• Erfarenhet av arbete med Försvarsmaktens materiel och fordon
• Truckkort
• Elutbildning/elförståelse
Övrigt
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid
Arbetsort: Skövde
Tillträdesdatum: snarast efter överenskommelse
Tjänsten är fysiskt krävande och tunga lyft förekommer regelbundet.
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen
Detaljchef Stridsfordon Tomas Forsbom 070-861 64 85
Fackliga företrädare
SACO: Håkan Eliasson
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Fredrik Olsson
OFR-O: Anders Norén
Samtliga kontaktas via tfn 035-266 20 00
Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2025-09-14. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
FMTS har ett funktionsansvar för den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten, vilket bland annat innebär att följa teknikutvecklingen för att kunna förutse kommande behov men även föreslå förändringar och förbättringar.
Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, och civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik.
FMTS har verksamhet över hela Sverige, från Revingehed i söder till Boden i norr. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått såväl på hemmaplan som runt om i världen.
FMTS har verksamhet över hela Sverige, från Revingehed i söder till Boden i norr. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått såväl på hemmaplan som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och en god balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands men innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
