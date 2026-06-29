Strategy Analyst
E.ON Sverige Aktiebolag / Elektronikjobb / Malmö Visa alla elektronikjobb i Malmö
2026-06-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
Strategiteamet inom Energy Networks på E.ON omvandlar insikter till konkreta strategier som driver vår affär framåt. Vi säkerställer att våra strategiska initiativ är förankrade i verkligheten och bidrar till en hållbar energiomställning. Genom att kombinera affärsmässighet med fokus på kostnadseffektivitet och anpassningsförmåga skapar vi förutsättningar för framtidens energilösningar.
Nu söker vi en strategisk analytiker som vill bidra till teamets arbete, med särskilt fokus på att stötta organisationen med omvärldsanalys och strategiska djupdykningar.
Din roll
I den här rollen har du många kontaktytor med beslutsfattare på alla nivåer inom koncernen. Du har en drivande roll i att etablera ett strukturerat och effektivt omvärldsanalysarbete, tillsammans med kollegorna i gruppen såväl som övriga delar av koncernen. Du kommer också vara en viktig kugge i strategiska projekt och djupdykningar, som syftar till att hantera såväl möjligheter som utmaningar för E.ON. Rollen innebär en kombination av planerbart, återkommande arbete, samt mer ad-hoc betonade insatser där kreativitet och problemlösning verkligen sätts på prov.
Arbetet innebär också att stötta vd och ledningsgruppen med presentationer och beslutsstöd, samt att samverka med interna intressenter för att skapa riktning i en komplex och föränderlig omvärld. Du får möjlighet att kombinera en analytikerroll med att arbeta nära beslutsfattare och påverka strategiska vägval i en tid av energiomställning, i ett team som förenar affärsstrategi med operativ förankring, där din förmåga att skapa struktur och tydlighet gör verklig skillnad.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som brinner för strategiskt analysarbete och att göra det komplexa begripligt och relevant för beslutsfattare på alla nivåer. Du är van vid att hantera såväl kvantitativ som kvalitativ information, att kommunicera effektivt och att arbeta mot skarpa deadlines. Du har en relevant akademisk bakgrund inom exempelvis ekonomi, teknik eller samhällsvetenskap och det är meriterande med arbetslivserfarenhet från management consulting eller liknande.
Som person är du strukturerad, kommunikativ och målinriktad. Du trivs i samarbete med andra och har ett prestigelöst förhållningssätt. Din analytiska förmåga kombineras med nyfikenhet och driv, vilket gör att du bidrar till ett samarbetsinriktat och framåtblickande teamklimat.
Hur är det hos oss?
Din närmaste chef, Matilda Carlsson, leder teamet med ett stöttande och tillitsfullt ledarskap som skapar förutsättningar för en inkluderande arbetsmiljö. Hon har lång erfarenhet av strategiska frågor inom energibranschen och ett stort engagemang för förnybar energi och hållbar utveckling.
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin personliga hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "456". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E.ON Sverige Aktiebolag
(org.nr 556006-8420), https://jobs.eon.com/
211 20 MALMÖ Arbetsplats
E.ON Energidistribution AB Kontakt
E.ON Recruiting Team careers@eon.com Jobbnummer
9983045