Strategiskt ledningsstöd till Tekniska verken!
Division Digitalisering befinner sig i en omfattande transformationsfas där arbetssätt, struktur och förmågor utvecklas för att möta framtidens behov. Vi rör oss snabbare än många i vår bransch, fattar beslut nära verksamheten och bygger något som kommer att märkas långt utanför våra egna gränser.
Vi söker nu ett erfaret ledningsstöd till divisionschefen för Digitalisering. Det är en senior partnerroll i hjärtat av en av Sveriges mest expansiva infrastrukturkoncerner, där vi just nu bygger upp en av branschens mest ambitiösa digitaliseringsorganisationer. Hos oss blir du en viktig del i att skapa stabilitet, framdrift och kvalitet i det dagliga ledningsarbetet.
Om roll
I rollen blir du divisionschefens närmaste operativa partner och en kritisk del av divisionens ledningsarbete. Du bär det operativa flödet så att fokus kan ligga på strategisk riktning, beslut och relationer uppåt och utåt. Rollen kombinerar bredd och djup, där du producerar substans och driver framdrift.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Stödja divisionschefen i det löpande arbetet
Ansvara för planering, förberedelse och uppföljning av ledningsgruppens möten
Ta fram och kvalitetssäkra presentationer, beslutsunderlag och rapporter
Upprätta och bearbeta skriftligt material, inklusive utkast, korrespondens och sammanställningar
Förbereda möten genom att ta fram relevant underlag och säkerställa kontext
Följa upp beslut och aktiviteter samt säkerställa att dessa drivs vidare
Ansvara för kalenderhantering samt bidra till prioritering av ärenden och aktiviteter
Samordna parallella initiativ och uppmärksamma behov av åtgärder i ett tidigt skede
Bidra till struktur, kvalitet och framdrift i divisionsövergripande arbete
Använda digitala verktyg, inklusive AI, i syfte att effektivisera arbetssätt och leveranser
Du rapporterar till divisionschef Digitalisering.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet från en liknande roll nära ledning, exempelvis som ledningsstöd på senior nivå eller motsvarande, i en verksamhet med högt tempo och höga krav.
Du har en god förmåga att uttrycka budskap i skrift, med säker anpassning av ton och nivå efter mottagare och sammanhang. Arbetar med tydligt ägarskap och driver uppgifter hela vägen till avslut, med genomarbetad återkoppling och förslag på nästa steg.
Vi ser även att du är van att arbeta i komplexa miljöer med flera parallella initiativ. Skapar struktur, prioriterar och säkerställer framdrift. Du har grundläggande förståelse för IT och digitalisering samt vana att använda digitala verktyg, inklusive AI, i arbetet.
Du är trygg i föränderliga miljöer, med förmåga att ta ansvar och vid behov kliva in i en ledande roll. Arbetet innebär perioder med hög intensitet, och när det krävs finns du tillgänglig för att stötta verksamheten, även utanför ordinarie arbetstid. Samtidigt finns utrymme att planera och styra den egna tiden när tempot tillåter.
Vidare arbetar du självständigt och proaktivt, hanterar känslig information med hög integritet och identifierar löpande förbättringar.Publiceringsdatum2026-04-30Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet från liknande roll på senior nivå
Förmåga att ta fram beslutsunderlag, presentationer och strategiska texter
Mycket god svenska i skrift samt god engelska i tal och skrift
Mycket goda kunskaper i Officepaketet, särskilt PowerPoint
Erfarenhet av att leda eller samordna arbete
Det är meriterande med erfarenhet från förändrings- eller utvecklingsmiljöer samt från verksamheter inom digitalisering eller IT. Din personlighet och sätt kommer vara helt avgörande för rollen.
Om Tekniska verken
Tekniska verken är en kommunal koncern som tillhandahåller ett brett utbud av samhällsviktiga tjänster till cirka 260 000 privat- och företagskunder, främst i Linköping och regionen däromkring. Koncernen verkar inom olika affärsinriktningar inom infrastruktur, energi och miljö.
Tekniska verken har en stark hållbarhetsprofil och målet är att skapa världens mest resurseffektiva region. Genom att arbeta cirkulärt - där avfall blir till resurser - har Tekniska verken en unik förmåga att koppla ihop olika verksamheter och bidra till ett effektivt och miljövänligt samhälle.
Är du intresserad?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta Rekryteringskonsult Mia Neander på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Tekniska verken.I denna rekrytering har vi valt att inte använda personligt brev i ansökningsformuläret - det räcker med ditt CV. Som en del av processen får du även genomföra tester som ger oss en fördjupad bild av dina styrkor och din analytiska förmåga.
Sista ansökningsdag är 31 maj. Vi genomför löpande urval och tillsättning sker enligt överenskommelse. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
EISS Rekrytering & Search är ett specialistbolag inom rekrytering med kontor i Norrköping och Linköping. Genom vår kompetens inom området, marknadsledande system och innovativa fokus vill vi lyfta rekrytering till en ny nivå. Vårt mål är att etablera oss som Östergötlands mest eftertraktade bolag inom rekrytering och vår vision är att erbjuda den bästa kund- och kandidatupplevelsen på marknaden. Mer information finns på www.eissrekrytering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eiss Rekrytering & Search AB
581 15 LINKÖPING Arbetsplats
Tekniska verken Kontakt
Rekryteringskonsult
Mia Neander mia.neander@eissrekrytering.se 0702439056
