Strategiska Inköpare Sökes Till Saab
Sententia Rekrytering & Konsult AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-10-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sententia Rekrytering & Konsult AB i Stockholm
, Nykvarn
, Västerås
, Katrineholm
, Norrköping
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av inköpsarbete på strategisk nivå och en fallenhet för att se inköpets totala kostnadsbild? Då kan det vara dig vi söker! På uppdrag av våra kunder söker vi strategiska inköpare till flera vakanser på SAAB. Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-10-29Om tjänsten
Saab AB är ett svenskt högteknologiskt industriföretag med global verksamhet, främst inom försvar, flyg och civil säkerhet. Man arbetar innovativt för att utveckla avancerade teknologier och lösningar för att bidra till en bättre och säkrare värld. De strategiska inköparna spelar en viktig nyckelroll i denna utveckling. Du kommer att få arbeta med utmanande och spännande projekt på både nationell och global nivå, samtidigt som du är med och bidrar till skapandet av en bättre framtid.
Arbetsbeskrivning
I rollen som strategisk inköpare hos SAAB har du en bred roll med fokus på leverantörsfrågor och marknadsövervakning. Utöver att förhandla, utveckla leverantörsrelationer och teckna avtal kommer även offertutvärdering samt upprättande av inköpsorder att vara centrala arbetsuppgifter. Du spelar en betydelsefull roll i det tvärfunktionella team som analyserar effektivitet, kvalitet, tillgänglighet och kostnadsreducering.
Vi söker dig som...
Har en förmåga att applicera såväl strategiska perspektiv i din roll som inköpare och fallenhet för att se inköpets totala kostnadsbild.
Är van vid att arbeta med komplexa frågor och har en bred utgångspunkt i dina analyser.
Är kreativ och vill bidra till hållbara lösningar.
Ditt arbetssätt präglas av struktur, energi och initiativrikedom.
Som person är du affärsmässig och förtroendeingivande.
För att trivas i rollen bör du därtill vara prestigelös, ha stor kommunikativ förmåga och uppskatta att arbeta i team.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av inköpsarbete samt kontraktsskrivning och förhandlingsvana med internationella leverantörer, gärna från tillverkningsindustri.
Goda språkkunskaper i, såväl muntligt som skriftligt, svenska och engelska.
För rollen krävs svenskt medborgarskap samt att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Placering: Solna
Omfattning: Heltid
Uppdrag: Konsultuppdrag, minst 6-12 månader med goda chanser till förlängning och/eller direkt anställning hos SAAB.
Vårt erbjudande
Sententia Rekrytering & Konsult erbjuder kvalitativ och personlig hjälp med rekrytering, interimslösningar och fördjupade personbedömningar till privata företag och offentliga organisationer. Företaget grundades 2011 och har ett mycket brett nätverk och många års erfarenhet av kompetensförsörjning i ledande positioner inom olika branscher.
Att vara interimskonsult hos Sententia Rekrytering & Konsult passar dig som vill testa på något utmanande, variera dina arbetsuppgifter och ha möjligheten att använda din kompetens och utvecklas i roller som intresserar dig. Samtidigt blir du under ditt uppdrag anställd hos en trygg och etablerad arbetsgivare med bra villkor, kollektivavtal och som tar ansvar för dig och din arbetsmiljö. I samarbete med vår kund får du ett omväxlande arbete där du ges möjligheten att skapa ett omfattande nätverk av kontakter, såväl internt som externt.Så ansöker du
Registrera din ansökan via annonsen på www.sententiarekrytering.se,
gärna omgående men senast 14 november 2025.
Rekryteringsprocessen går via Sententia Rekrytering & Konsult. Alla frågor och funderingar hänvisas till Linda Molin, tfn 0702-677332 eller linda.molin@sententia.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Sententia Rekrytering & Konsult AB är auktoriserad aktör inom rekrytering och bemanning av Kompetensföretagen och branschorganisationen Almega. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sententia Rekrytering & Konsult AB
(org.nr 556845-4374), http://www.sententiarekrytering.se Arbetsplats
Sententia Rekrytering & Konsult Kontakt
Jan Hellström jan.hellstrom@sententia.se +46 706 150344 Jobbnummer
9580419