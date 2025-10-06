Strategisk verksamhetsutvecklare
Svenska Kraftnät / Organisationsutvecklarjobb / Sundbyberg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sundbyberg
2025-10-06
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som Strategisk verksamhetsutvecklare på division Gemensamma funktioner erbjuds du ett av Sveriges viktigaste jobb inom energisektorn i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning.
Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.
Division Gemensamma funktioner stöttar hela organisationen och jobbar dagligen för att förverkliga Svenska kraftnäts gemensamma mål. Divisionen har drygt 300 medarbetare och består av kommunikation, HR, rättsavdelning, inköp, säkerhet och beredskap, fastighet och hållbarhet.
Vi behöver kreativa, innovativa förmågor med olika kompetenser -
är Du en av dem?
Läs mer om vår arbetsplats här: Vår arbetsplats | Svenska kraftnät (svk.se)Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Svenska kraftnät växer och genomgår en omfattande förändringsresa.
Rekryteringen av en strategisk verksamhetsutvecklare är ett steg för att få organisatorisk kraft att driva utvecklingsfrågor, såväl stora som små. I rollen som strategisk verksamhetsutvecklare rapporterar du till ledningsgruppen inom Division Gemensamma funktioner och är dess stöd i att utveckla och effektivisera verksamheten för att leverera bästa möjliga nytta. Arbetet innebär en samordnande roll och att verka för att processer och rutiner är ändamålsenliga, effektiva, och utförs enhetligt. Du stöttar ledningsgruppen med att utveckla divisionens operationella förmåga med fokus på processutveckling och processmognad.
I arbetsuppgifterna igår bl.a. följande;
• Driva utveckling och intern styrning av processarbetet inom divisionen, säkerställa god integration med processramverket på Svenska kraftnät och samordning med processutveckling på respektive
• Stötta avdelningarna i verksamhetsplanering och tertialuppföljningar samt samordna uppföljningen av relevanta nyckeltal/mätningar för divisionen.
• Stödja avdelningarna i arbetet med att formulera behov och planera genomförande av förstudier, uppdrag och projekt samt utveckla arbetssätt inom divisionen för styrning och prioritering av verksamhetsprojekt.
Du ingår i ett nätverk av verksamhetsutvecklare inom Svenska kraftnät och kommer att etablera nära samarbete med divisionscontrollers, verksamhetsstrateger och verksamhetssamordnare på avdelningarna.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst och är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Du är samarbets- och lösningsorienterad och har lätt för att bygga relationer både internt och externt.
Du är strukturerad, har helhetssyn och ett starkt eget driv och förmåga att leverera i tid och nå uppsatta mål.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Du har akademisk examen inom ett relevant område för arbetsuppgifterna, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig.
Vidare har du:
• Flerårig erfarenhet av arbete med processutveckling och intern styrning.
• Erfarenhet av ledningsstödsarbete och arbetat tillsammans med ledningsgrupper på högre nivå.
• En god kommunikativ förmåga vad gäller tal och skrift på både svenska och engelska.
Meriterande:
• Erfarenhet att arbeta med verktyg för processkartläggning (exempelvis Sparx EA) och system för verksamhetsplanering och uppföljning, (exempelvis Stratsys).
Bra att veta!
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 %.
• Resor i tjänsten kan förekomma.
• Publiceringsdag: 6 oktober 2025.
• Sista dag att ansöka är 24 oktober 2025.
• Tjänsten är en tillsvidaretjänst utan provanställning.
• Förmåner | Svenska kraftnät
Kontakta gärna nedanstående personer för mer information;
Rekryterande chef, Karin Edin, tel.010-475 84 22
Ansvarig rekryterare, Lennart Jansson, tel. 010-350 91 49
Fackliga representanter.
Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 87 72.
Erica Midfjäll, ST, tel. 010-475 87 31.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
