Strategisk projektledare stadsutveckling
2025-09-24
Vi söker nu en erfaren och driven strategisk projektledare för ett uppdrag inom stadsövergripande samordning och stadsutvecklingsrelaterade evenemang.
Du kommer att leda ett avdelningsövergripande arbete kopplat till strategiska initiativ som stärker stadens positionering, samverkan och tillväxt.
Detta är inte ett traditionellt evenemangsuppdrag - fokus ligger på att använda evenemang och strategiska aktiviteter som verktyg för stadsutveckling, varumärkespositionering och samverkan med näringslivet. Det är ett uppdrag för dig som vill bidra strategiskt till samhällsutveckling genom smart samverkan och ett modernt synsätt på evenemang som verktyg för förändring.
Titel: Strategisk projektledare stadsutveckling
Omfattning: 40-50 % av heltid
Start: Preliminärt 2025-10-06 (eller vid avtalstecknande)
Avtalstid: Tills uppdraget är avslutat och slutrapport är levererad, dock max 6 månader
Plats: Helsingborg
Planera och strukturera avdelningens arbete kopplat till stadsövergripande evenemang och samarbeten
Leda och samordna genomförandet
Följa upp och återkoppla resultat och effekter
Uppdraget sker i gränslandet mellan strategiska möten, stadens positionering och samordning av verksamheter. Det kräver förståelse för hur offentlig sektor och näringsliv samverkar samt förmåga att navigera i komplexa, tvärfunktionella miljöer.
För att vara aktuell för uppdraget ska du:
Ha minst 3 års erfarenhet av projektledning av komplexa uppdrag inom offentlig verksamhet
Ha minst 3 års erfarenhet av att använda evenemang som verktyg för att driva förflyttning, positionering och stadsutveckling
Ha minst 3 års erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan offentlig sektor och näringsliv
Ha ett väl etablerat kontaktnät inom näringslivet, särskilt kopplat till tillväxt och näringslivsutveckling
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så ansök redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
