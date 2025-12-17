Strategisk och utvecklingsorienterad avdelningschef
2025-12-17
Leksands kommun befinner sig i en viktig utvecklingsfas där socialtjänsten ställs om för att bli mer förebyggande, tillgänglig och sammanhållen. Vi söker nu en strategisk och modig avdelningschef som vill ta ett aktivt ledarskap i denna förändring och tillsammans med chefer och medarbetare utveckla en socialtjänst som möter invånarnas behov
Höjdpunkter med jobbet:
•
Leda en central del av sociala sektorn med stort strategiskt ansvar.
•
Driva omställningen enligt ny socialtjänstlag och nära vård.
•
Forma kultur och arbetssätt med fokus på kvalitet, utveckling och digitalisering.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Som avdelningschef ansvarar du för individ- och familjeomsorg, LSS, bistånds- och avgiftshandläggning, öppenvård samt verkställighet inom LSS och socialpsykiatri. Tillsammans med sex enhetschefer leder och utvecklar du verksamheten med individens behov i fokus.
Du leder kultur- och förändringsarbete, skapar gemensam riktning och utvecklar strukturer för kvalitet, uppföljning och arbetsmiljö. Du driver utveckling inom digitalisering, välfärdsteknik och innovation samt stärker funktionsstödsområdet för att säkerställa hög kvalitet.
Rollen innebär fullt ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi samt nära samarbete med politiken, fackliga parter och externa aktörer.
Du leder implementeringen av den nya socialtjänstlagen och omställningen till nära vård, stärker tidiga och förebyggande insatser och omsätter nationella krav i lokala, hållbara lösningar. Genom samverkan med hälso- och sjukvård, skola och andra aktörer skapar du helhet kring individen.Profil
• Högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget.
• Flerårig erfarenhet av att leda genom chefer samt arbete i politiskt styrd organisation.
• Erfarenhet som chef inom IFO, LSS eller socialpsykiatri - gärna både från myndighetsutövning och utförarverksamhet.
• Erfarenhet av mål-, budget-, personal- och uppföljningsansvar med goda resultat.
• Erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete med goda resultat.Dina personliga egenskaper
I Leksands kommun värdesätter vi ledarskap högt och har därför definierat tre chefskompetenser som vi ser som avgörande för att lyckas i rollen som chef hos oss:
•
Målinriktad - Du tar ansvar för helheten, sätter riktning och leder mot tydliga mål. Du skapar struktur och driver arbetet framåt så att vi når resultat som gör skillnad.
•
Samarbetsförmåga - Du bygger tillit, främjar öppen dialog och skapar engagemang. Genom samarbete och goda relationer stärker du verksamheten både internt och externt.
•
Modig - Du leder med omdöme och handlingskraft, vågar fatta beslut även i utmanande situationer och skapar trygghet genom att vara tydlig och konsekvent.
Viktigt också att du är en strategisk och trygg ledare som skapar tydlighet, helhet och fokus. Du inspirerar och engagerar - och ser utveckling, innovation och digitalisering som naturliga verktyg för att möta framtiden.
Om arbetsplatsen
I rollen ingår du i sociala sektorns ledningsgrupp tillsammans med tre avdelningschefer och centraliserade stödfunktioner.
Ledningsgruppen arbetar gemensamt med ett tydligt utvecklingsfokus och ett helhetsperspektiv på sektorns uppdrag. Arbetet präglas av samarbete, ansvarstagande och en gemensam strävan efter hög kvalitet i verksamheten. Du kommer att vara en del av ett öppet och respektfullt arbetsklimat, där vi värnar varandra och tillsammans skapar goda förutsättningar för en hållbar utveckling av sociala sektorn.
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns det goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Vi strävar efter ett hälsofrämjande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Kompetensutveckling är en självklarhet, och vi uppmuntrar våra medarbetare att vidareutvecklas genom kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se www.leksand.se/jobbahososs
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare www.rekryteringslots.se
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Observera att den här tjänsten omfattas av bakgrundskontroll.
Vilken typ av kontroll som genomförs beror på tjänstens innehåll och ansvar. Mer information om detta kommer du att få i samband med rekryteringsprocessen.
Sista ansökningsdatum är 11 januari
Tillsättning sker efter överenskommelse och vi granskar CV:n löpande så det är bra om du skickar in din ansökan så fort som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-2163), http://www.leksand.se/ Kontakt
Socialchef Sociala sektorn
Jasmin Löf jasmin.lof@leksand.se 024780993
9648646