Strategisk lärmiljöutvecklare Citycampus
Högskolan Kristianstad står inför en av sina största satsningar någonsin - att flytta hela sitt campus från Näsby till centrala Kristianstad med planerad inflyttning hösten 2029. Det nya campuset, som kommer att omfatta cirka 26 000 kvadratmeter, blir en modern och dynamisk mötesplats för utbildning, forskning och samverkan. Här skapas framtidens lärmiljöer med innovativa undervisningsytor, specialsalar, flexibla arbetsplatser och inspirerande miljöer för både studenter och medarbetare.
Just nu pågår ett intensivt arbete med projektering och utveckling av den nya byggnaden - och vi söker dig som vill vara med och forma hur framtidens lärande ska ta plats i våra nya miljöer.
Du kommer tillhöra Högskolans projektgrupp och vara direkt underställd Högskoledirektören. Projektgruppen består just nu av huvudprojektledare, delprojektledare, inredningsarkitekter, samt konsulter inom AV-utrustning och säkerhet.
Du ansvarar för att, i nära samarbete med verksamheten och inredningsarkitekter, ta fram detaljerade rumsfunktionsprogram och ritningsunderlag för Högskolans framtida lokaler. Arbetet innefattar att leda och samordna interna referensgrupper för att identifiera verksamhetens behov kopplade till framtidens lokaler inom Citycampusprojektet, med fokus på lärmiljöer och speciallokaler.
Du fungerar som en central kontaktpunkt mellan Citycampusprojektet och Högskolans olika verksamheter. Du bidrar även i projektövergripande frågor och ingår i Högskolans styrgrupp för Citycampusprojektet. Du har ett nära samarbete med Högskolans huvudprojektledare och era roller kompletterar varandra.
Fokus i tjänsten är utveckling av lärmiljöer och speciallokaler, men uppdraget omfattar även samordning av frågor som rör övriga lokaler, inventarier och AV-utrustning.
Tjänstens innehåll kan komma att förändras över tid och det finns stora möjligheter att själv påverka den.
Ansvarsområden:
Du har ett övergripande ansvar för att säkerställa att Högskolans framtida lokaler utformas i linje med verksamheternas identifierade behov. Genom ett strukturerat och verksamhetsnära arbetssätt bidrar du till att skapa funktionella, attraktiva och hållbara lärmiljöer som främjar närvaro och ett levande campus.
Ditt arbete är centralt för att utveckla Högskolans framtida lokaler så att de ger förutsättningar för modern högskoleutbildning, forskning och högskolegemensamt stöd.
Rollen innebär ett nära samarbete med inredningsarkitekter och projekteringsgrupp, där du ansvarar för att ta fram relevanta underlag och säkerställa att projektet håller uppsatta tidplaner och kvalitetskrav.
Behörigheter och kvalifikationer
För att komma ifråga för tjänsten vill vi att du har en akademisk examen på lägst kandidatnivå samt arbetslivserfarenhet som undervisande lärare på högskolenivå. Vi vill också att du har tidigare arbetslivserfarenhet av utveckling av lärmiljöer och/eller verksamhetsutveckling kopplat till lokalbehov alternativt erfarenhet av större ombyggnads- eller nybyggnadsprojekt. Kunskaper i Cad-program såsom exempelvis Autocad eller Revit ser vi som meriterande, likaså om du har en ledarskapsutbildning. Självklart har du en även god datorvana.
Du är strukturerad och har förmåga att driva processer framåt på ett metodiskt och kvalitetsmedvetet sätt, även i komplexa projekt med många intressenter. Du har en väl utvecklad samarbetsförmåga och skapar goda relationer med såväl verksamhet som projektorganisation. Genom ett lyhört och kommunikativt arbetssätt fångar du upp behov och omsätter dem i konkreta lösningar. Du är analytisk och har förmåga att se helhet såväl som detaljer, vilket gör att du kan balansera verksamhetens behov med projektets ramar och förutsättningar. Du är lösningsorienterad och flexibel, med förmåga att hantera förändringar och hitta vägar framåt i en dynamisk projektmiljö. Du tar ansvar och arbetar proaktivt, med förmåga att självständigt driva frågor samtidigt som du förankrar ditt arbete i organisationen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar vanligtvis provanställning. Placering är i Kristianstad på Näsby med goda bussförbindelser och parkeringsmöjligheter.
Intervjuer planeras att genomföras den 19 maj. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan tillsammans med CV och personligt brev. Betyg och intyg som styrker det du har uppgivit i ansökan tar du med dig vid en eventuell intervju.
Sista ansökningsdag är 2026-05-12
Arbetsplats Högskolan Kristianstad
Högskolan Kristianstad är en av Sveriges mest sökta högskolor med några av landets mest attraktiva utbildningar. En liten men samtidigt stor högskola samlad på ett vackert campus. Vi är stolta över våra 500 medarbetare och 14 000 studenter med den mångfald de representerar. Vi delar akademins värderingar och värnar akademisk frihet, kollegialitet, integritet och samhällsrelevans. Vår verksamhet präglas av närhet, engagemang och kvalitetsansvar som genomsyrar alla våra 50 program och 250 fristående kurser. Med ett stort utbud på distans är vi långt fram i utvecklingen av distanspedagogik. Forskningen som bedrivs hos oss är driven av samhällsutmaningar, praktiknära och integrerad med våra undervisningsområden. Vi har forskarutbildningsrättigheter i vårdvetenskap och pedagogiskt arbete. Som arbetsgivare vill vi vara en attraktiv arbetsplats där alla kan göra skillnad. Högskolan Kristianstad eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald.
Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb.
Högskolan Kristianstad Kontakt
Projektledare Citycampusprojektet
Magnus Ahlrot 044-2503065
