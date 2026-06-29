Strategisk kommunikatör till Koncernkontoret i Malmö
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2026-06-29
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Vill du arbeta med kommunikation nära ledning i en av Sveriges största offentliga organisationer?
Region Skåne befinner sig i ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete där tydlig, samordnad och förtroendeskapande kommunikation är avgörande. Nu söker vi en strategisk kommunikatör som vill arbeta nära ledning och verksamhet i frågor som är viktiga för både organisationen och samhället i stort.
Koncernstab kommunikationsuppdrag är att med professionella kommunikationsinsatser bidra till att stärka Region Skånes varumärke samt till förverkligande av verksamhetsmål, politiska beslut och vision. Ett av våra uppdrag är att driva och utveckla kommunikationsarbetet inom Koncernkontoret och denna tjänst har fokus på uppdrag från koncernstaberna.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med frågor som påverkar människors vardag och samhällets utveckling. Du blir en del av Område Regional samordning och service och tillhör teamet som stöttar Koncernkontorets staber. Vi erbjuder ett kvalificerat och utvecklande uppdrag med stor bredd, många kontaktytor och möjlighet att bidra i viktiga förändringsprocesser. Här arbetar du i nära samverkan med kollegor inom kommunikation och verksamhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
I rollen kombinerar du strategiskt tänkande med operativ kraft där du både arbetar långsiktigt och verksamhetsnära. Du är ett kvalificerat stöd till ledning och stab i kommunikativa frågor genom att formulera, prioritera och förankra budskap kopplade till mål, beslut och utvecklingsinitiativ. Du planerar och genomför kommunikationsinsatser i samband med förändrings- och utvecklingsarbete och bidrar till tydlig riktning samt hjälper organisationen att kommunicera samlat, trovärdigt och målgruppsanpassat.
Uppdraget omfattar strategisk rådgivning, kommunikationsplanering och viss produktion av kommunikativt stöd och innehåll. Du förväntas kunna växla mellan analys, rådgivning och genomförande samt känna dig trygg i komplexa frågor och sammanhang där många perspektiv behöver vägas samman. Det förekommer även operativt arbete så som att ta fram, bearbeta och kvalitetssäkra budskap, talepunkter, internkommunikation samt presentationer och beslutsunderlag.
En viktig del i uppdraget är att fånga upp signaler, behov och risker i organisationen samt omsätta insikter till kommunikativa rekommendationer samt bidra till att stärka ledningens egna kommunikativa förmåga. Som strategisk kommunikatör bidrar du till en sammanhållen, tydlig och effektiv ledningskommunikation och arbetar i nära samarbete med kommunikatörs kollegor och verksamheter för att skapa genomslag, samsyn och effekt. Kvalifikationer
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete i komplex organisation samt erfarenhet av att arbeta nära ledning eller chefsnivå. Du har relevant högskole-/universitetsutbildning inom kommunikation, media, statsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Vi ser att du är van att arbeta med förändringskommunikation och strategisk rådgivning samt trygg i att hantera frågor som kräver omdöme, integritet och helhetsperspektiv. Vidare ser vi att du har erfarenhet av att ta fram presentationsmaterial. Det krävs att du uttrycker dig mycket väl på svenska i såväl tal som skrift.
För att lyckas i rollen ser vi att du är analytisk och strategisk med god förståelse för organisatoriska sammanhang. Vidare har du en god kommunikativ förmåga och kan skapa förtroende på olika nivåer i organisationen. Du är van att driva arbete självständigt samtidigt som du trivs i nära samarbete med andra. Det är viktigt att du har mycket god förmåga att formulera budskap och anpassa kommunikation till olika målgrupper och situationer. Därtill är du prestigelös, lyhörd och trygg i rådgivande roller. Du har förmåga att skapa struktur och framdrift även i komplexa processer och trivs i en miljö där tempot periodvis är högt och där förutsättningarna kan förändras snabbt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi planerar för att hålla intervjuer under v.31 den 28/7 och 29/7.
Låter detta som en intressant roll för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Koncernkontoret är regionstyrelsens förvaltning och Region Skånes huvudkontor vars uppdrag är att leda, driva, samordna, följa upp och utveckla regionens verksamhet. Koncernkontorets drygt 950 medarbetare arbetar med regionens hälso- och sjukvård, det regionala utvecklingsuppdraget samt regionala stödfunktioner. Våra arbetsplatser finns främst på Rådhuset i Kristianstad och på Dockplatsen i Malmö.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330222". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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211 74 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Koncernkontoret Kontakt
för Regional samordning och service (sem.V.28-30)
Anna K Lundin Stenberg, Områdeschef Anna.K.Stenberg@skane.se 0406753201 Jobbnummer
9982380