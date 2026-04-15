Strategisk kommunikatör med digital bredd
Kommunikationsenheten, Utrikesdepartementet
Vill du arbeta strategiskt med kommunikation i en internationell och politiskt relevant miljö? Är du en person som självständigt behärskar kommunikatörens hela verktygslåda?
Utrikesdepartementets kommunikationsenhet (UD KOM) söker nu en erfaren strategisk kommunikatör som kan förena budskapsutveckling, kreativt innehåll och fingertoppskänsla i den digitala miljön.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
UD:s kommunikationsenhet ansvarar för kommunikationen om svensk utrikes- och säkerhetspolitik, handels- och biståndspolitik samt Sverigefrämjande gentemot medier, allmänheten och internationella målgrupper. Arbetet sker i nära samspel med politisk ledning, ambassader och andra myndigheter, ofta i ett högt tempo och med höga krav på omdöme, precision och kvalitet.Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Som strategisk kommunikatör arbetar du både strategiskt och operativt och ansvarar för kommunikation som är tydlig, relevant och visuellt samt innehållsmässigt stark - från idé till färdig publicering.
I rollen ingår att:
Utveckla kommunikationsstrategier, budskap och berättelser samt säkerställa tonalitet, kvalitet och form, även i komplexa och känsliga frågor.
Självständigt producera innehåll med hela kommunikatörens verktygslåda - från text och visuellt uttryck till rörligt material - samt använda nya verktyg, inklusive AI, som stöd i idéarbete, produktion och analys.
Följa upp och analysera kommunikationens genomslag samt stötta ambassader och verksamheter inom UD i utvecklingen av digital kommunikation, innehållsval och format.
Ingå i enhetens pressberedskap.Bakgrund
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk examen.
Gedigen erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete.
Dokumenterad erfarenhet av innehållsproduktion för digitala och sociala kanaler.
God vana av att arbeta med både text och visuellt innehåll, inklusive rörligt material.
Erfarenhet av att följa upp och analysera kommunikationsinsatser och omsätta lärdomar i praktiken.
Erfarenhet från komplexa organisationer, gärna myndigheter, politiska organisationer eller internationella sammanhang.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Dina egenskaper
Vi söker dig med gedigen erfarenhet av kommunikationsarbete. Du är en kreativ och strategiskt lagd kommunikatör med gott omdöme. Du förstår samspelet mellan budskap, form och kontext och kan göra väl avvägda prioriteringar mellan tydlighet, genomslag och ansvar.
Vi ser att du:
Är trygg i att fatta beslut och ta ansvar.
Trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra.
Har ett praktiskt och lösningsorienterat förhållningssätt.
Kan leverera kvalitet även i snabba och oförutsägbara lägen.
Har hög integritet och god förståelse för myndighetsrollen.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med provanställning. Befattningen ingår inte i UD:s ordinarie rotationsordning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs före beslut om anställning. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Ett kort personligt brev ska bifogas intresseanmälan.
Är du intresserad?
För frågor om tjänsten, kontakta gruppchef Tobias Nilsson, tobias.nilsson@gov.se
, tel: 08-405 57 90.
För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalhandläggare Kerstin von Hedenberg, kerstin.von.hedenberg@gov.se
.
Fackliga kontaktpersoner för UPF (Saco) och för ST-UD når du via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 4 maj.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utrikesdepartementet ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av krigsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande. Så ansöker du
