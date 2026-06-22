Strategisk kommunikatör
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2026-06-22
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Svenska institutet (SI) visar Sveriges möjligheter för världen. Vårt uppdrag är att stärka, skydda och bevaka uppfattningen om Sverige utomlands. Se vidare på www.si.se
Vi söker en strategisk kommunikatör till enheten för kultur, kommunikation och språk
Svenska institutet visar på Sveriges möjligheter i världen. Vårt uppdrag är att stärka, skydda och bevaka bilden av Sverige utomlands.
Enheten för kultur, kommunikation och språk arbetar med att synliggöra Sverige, svensk kompetens och svenska erfarenheter för en internationell målgrupp, samt med att främja det svenska språket globalt. Vi lyfter teman som är centrala för både Sverige och omvärlden, såsom innovation, handel, hållbarhet, kultur, kulturella branscher och samhällsfrågor.
Vi arbetar internationellt genom att kommunicera med målgrupper utomlands samt genom att utveckla kommunikationsmaterial i samarbete med relevanta aktörer i Sverige. Materialet samlas på webbplatsen https://sharingsweden.se/.
SharingSweden används främst av Sveriges ambassader och konsulat i över 100 länder i arbetet med att främja Sverige och svenska intressen.
Tjänsten kombinerar två ansvarsområden: produktägarskap för webbplatsen Sharing Sweden och utveckling av verksamhetens kommunikation på webbplatsen.
Som produktägare har du det övergripande ansvaret för webbplatsens strategiska utveckling, förvaltning och resultat. Du leder och samordnar arbetet tillsammans med en kommunikatör/projektledare och en webbredaktör samt samarbetar med projektledare som utvecklar innehåll för publicering. Du ansvarar för att sätta mål, prioritera utvecklingsinsatser och säkerställa att webbplatsen möter målgruppernas behov och verksamhetens mål. Tillsammans med teamet arbetar du för att öka trafik, användning och genomslag för webbplatsens innehåll. Webbplatsens arbetsspråk är engelska.
Som strategisk kommunikatör är du ett strategiskt och operativt stöd till kollegor i framtagning av kommunikationsmaterial till webbplatsen. Du bidrar också till verksamhetens digitala utveckling, stöttar vid beställningar av kommunikationsmaterial och driver vid behov egna kommunikationsinsatser och projekt. I arbetet har du stöd av upphandlade leverantörer inom bland annat formgivning, bild, video och strategisk kommunikation.
Rollen innebär många kontaktytor och nära samarbeten inom organisationen. Därför behöver du vara lyhörd och samarbetsorienterad, samtidigt som du har integritet, gott omdöme och förmåga att prioritera och driva arbetet framåt. Du kan också komma att presentera verksamheten för externa målgrupper.
Vi arbetar teambaserat, vilket gör att du behöver trivas med att samarbeta och skapa resultat tillsammans med andra.
Vi söker dig som:
har akademisk examen inom strategisk kommunikation, marknadsföring eller annat relevant område
har minst fem års erfarenhet att arbeta som strategisk kommunikatör eller motsvarande
har minst fem års erfarenhet av att samordna team och driva gemensamt arbete
har erfarenhet av att producera kommunikationsmaterial, såsom utställningar, innehåll för sociala medier, trycksaker, presentationer (PPT) och talepunkter
är en van beställare av kommunikationsmaterial
har erfarenhet av att ta fram målgruppsanalyser samt analysera kundresor och användarbeteenden
har erfarenhet av att arbeta med webb eller andra webbaserade kanaler
kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
har erfarenhet av arbete på statlig myndighet
Det är dessutom meriterande om du har:
erfarenhet av kommunikation mot internationella målgrupper
erfarenhet av att arbeta i en snabbrörlig verksamhet
erfarenhet av att strategiskt bedöma och planera för AI:s påverkan på verksamhet, processer och arbetssätt
Som person är du kreativ, resultatorienterad, samarbetsorienterad och trygg. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Varaktighet och tillträde
Anställningen är ett vikariat t.o.m. 2027-09-30 med tillträde 2026-09-15. Din tjänstebenämning inom myndigheten blir kommunikatör.
Det finns möjlighet att arbeta hemifrån 2 dagar per vecka om arbetet tillåter. Publiceringsdatum2026-06-22Kontakt
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Susanna Wallgren via mail: susanna.wallgren@si.se
. Fackliga ombud (Saco-S och ST) nås på telefon 08-453 78 00. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-13!
Bifoga endast CV och personligt brev i din ansökan. Övriga dokumentation begärs in vid behov. Vi använder oss av urvalsfrågor som del i vår urvalsprocess. Var noga med att dina svar speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Som en del av urvalsprocessen kan arbetsprov begäras in.
Varför jobba hos oss?
Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av samarbete, nytänkande och förtroende. Vi är en innovativ och lyhörd myndighet där vi vågar testa nya saker och tar vara på erfarenheter och kompetenser. Vi har ett öppet förhållningssätt och genomsyras av en inkluderande attityd samt respekt för allas kompetens, åsikter och roller.
Därtill erbjuder vi flexibla arbetstider, föräldrapenningtillägg samt generösa friskvårdsförmåner och semestervillkor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Institutet
(org.nr 202100-4961)
Virkesvägen 2 (visa karta
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121 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Svenska institutet Jobbnummer
9973873