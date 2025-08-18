Strategisk Itil-Ledare Som Formar Framtidens Processer
2025-08-18
Avaron AB är ett växande svenskt konsultbolag som hjälper ledande organisationer att snabbt och tryggt förstärka sina team. Vi levererar erfarna konsulter inom teknik och affär - med fokus på hög kvalitet, smidig leverans och full compliance.Dina arbetsuppgifter
Som ITIL Strategy Lead kliver du in i ett konsultuppdrag hos en kund där du får ett övergripande ansvar för att etablera och vidareutveckla ITIL-processer i en modern utvecklings- och driftmiljö. Du:
Sätter ramar, riktlinjer och strategi för ITIL-processer (t.ex. Incident, Problem, Change och Release) i nära samarbete med utvecklingsledningen.
Skapar förutsättningar för agila team och agila tåg att arbeta effektivt genom hela livscykeln - från utveckling och test till release och förvaltning - i både legacy- och molnplattformar.
Driver enhetliga arbetssätt, tydlig ansvarsfördelning, spårbarhet och kvalitetsuppföljning (KPIs/SLAs).
Säkerställer att teststrategier och kvalitetssäkring är integrerade i processerna för olika tekniska miljöer.
Leder förändringsarbete med kommunikation, förankring och utbildning i en komplex organisation som moderniserar sin IT-arkitektur.
Bygger broar mellan affär och utveckling, särskilt vid prioritering, incidenthantering och användarstöd.
Kvalifikationer (Ska-krav)
Djup och aktuell kompetens inom ITIL-processer: Incident, Problem, Change, Release, användarsupport och service requests.
Väl dokumenterad erfarenhet av att leda och införa framgångsrika IT-utvecklingsprocesser med strategiskt/övergripande ansvar.
Erfarenhet av att etablera och förbättra processer i både traditionella/legacy- och moderna/molnbaserade miljöer (t.ex. DevOps, CloudOps).
Mycket god förståelse för teststrategier och kvalitetssäkring i olika tekniska miljöer.
Stark förmåga att skapa samsyn mellan utveckling och verksamhet kring incidentprioritering och användarstöd.
Erfarenhet av förändringsledning inklusive kommunikation och utbildning i organisationer under förändring.
Personliga egenskaper: inspirerande ledarskap, utmärkt kommunikationsförmåga och pedagogik, relationsskapande och prestigelös, strukturerad och analytisk, drivande och självgående med förmåga att leda team och förändringsresor mot gemensamma mål.
Meriterande (Bra att ha)
ITIL 4-certifiering och/eller erfarenhet som processägare.
Erfarenhet av agila ramverk och agila tåg (t.ex. SAFe).
Praktisk erfarenhet av DevOps/CloudOps-arbetssätt i publika moln.
Vana av tjänstehanteringsverktyg såsom ServiceNow eller Jira Service Management.
Så ansöker du
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka din ansökan så snart som möjligt.
Mejla till jobb@avaron.se
och bifoga personligt brev och CV.
Märk mejlet med "Strategisk ITIL-ledare som formar framtidens processer (12987)".
Sista dag att ansöka är 2025-08-20
E-post: jobb@avaron.se
