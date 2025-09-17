Strategisk inköpsspecialist!
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2025-09-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Letar du efter nästa steg i din karriär inom strategiskt inköp?
Nu har du möjlighet att kliva in i en nyckelroll hos ett globalt industriföretag och vara med och forma inköpsstrategin för tekniska material och produktionsutrustning i Europa!
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu en affärsdriven och strategisk inköpsspecialist till ett spännande konsultuppdrag med start den 1 oktober 2025. Uppdraget är på heltid och sträcker sig initialt till den 31 mars 2026, med god möjlighet till förlängning. Du kommer att arbeta i en internationell miljö på ett globalt industribolag med bas i Göteborg.
I rollen som inköpare kommer du att spela en central roll i att driva och utveckla inköpsarbetet inom tekniska material och produktionsutrustning på regional nivå. Du kommer att arbeta nära både lokala och globala team och fungera som en strategisk partner i komplexa projekt - med fokus på kostnadseffektivitet, leveranssäkerhet och hållbarhet.
Ditt uppdrag blir att leda upphandlingar och sourcing-aktiviteter inom CAPEX och tekniska material, med ansvar för att ta fram och genomföra regionala inköpsstrategier i linje med globala riktlinjer. Du kommer att ha ett helhetsansvar för leverantörsrelationer i regionen och driva förbättringsinitiativ som bidrar till ett starkt och hållbart leverantörsnätverk.
Rollen innebär även att du samarbetar tätt med interna intressenter, såsom teknik-, underhålls- och produktionsteam, och bidrar med marknadskunskap och kommersiell analys i pågående och framtida projekt.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Leda strategiska inköpsaktiviteter inom tekniska material och produktionsutrustning i komplexa projekt
Utveckla och implementera regionala inköpsstrategier i linje med globala riktlinjer
Driva leverantörsförhandlingar och säkerställa bästa möjliga villkor
Hantera strategiska leverantörsrelationer, inklusive onboarding, uppföljning och riskbedömningar
Fungera som kommersiell partner till interna projektteam inom teknik, produktion och underhåll
Identifiera kostnadsbesparingar och förbättringsmöjligheter genom hela leverantörsbasen
Bidra till hållbarhetsarbetet genom ansvarsfull sourcing och leverantörsutvärdering
Säkerställa efterlevnad av lagar, interna policys och miljö-/säkerhetskrav
VI SÖKER DIG SOM
• Har akademisk examen inom ekonomi, teknik eller supply chain
• Har erfarenhet av strategiskt inköp och leverantörsförhandlingar
• Har kunskap om Source-to-Pay-processer och finansiell analys
• Har god datorvana (Excel, Word, PowerPoint)
• Är flytande i svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från industriföretag och CAPEX-projekt
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Strategisk och analytisk
Affärsorienterad med hög integritet
Samarbetsvillig och kommunikativ
Initiativtagande med ett starkt driv
Bekväm att arbeta nära såväl lokala som globala intressenter och ledning
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Välkommen med din ansökan!
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114540". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9513442