Strategisk Inköpsledare - HR, Konsulttjänster & Administration

Brinner du för strategiskt inköp och har stenkoll på offentlig upphandling? Vi söker nu en affärsdriven ledargestalt till ett av regionens viktigaste bolag inom samhällskritisk infrastruktur. I den här rollen förväntas du ta ett naturligt ledarskap och coacha verksamheten genom komplexa upphandlingar som direkt påverkar bolagets kompetensförsörjning och digitala utveckling.
Ansvarsområden
Som inköpsledare agerar du som sammanhållande kraft med ansvar för hela kedjan - från omvärldsbevakning till färdigt avtal och projektledning. Du är den drivande länken mellan verksamhetens behov och marknadens möjligheter, där din förmåga att leda både processer och människor är avgörande.
Dina fokusområden:
Driva upphandlingar inom HR och administration, fokus på konsulter inom rekryterings- och bemanningstjänster, kompetensutveckling, kontorsmaterial,resor mm.
Processen: Självständigt styra offentliga upphandlingar enligt LUF, säkra rättssäkra avtal och leda strategiska marknadsanalyser.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg ledare och förhandlare med dokumenterad erfarenhet av strategiskt inköp och offentlig upphandling. Vi lägger stor vikt vid din personlighet; du har förmågan att inspirera andra och ser detta som nästa steg i din karriär. Som person är du analytisk, strukturerad och har en naturlig auktoritet som gör att du ser affärsnyttan i varje juridisk detalj.Om företaget
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
