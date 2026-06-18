Strategisk Inköpschef - Örebro
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Örebro Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Örebro
2026-06-18
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Är du en erfaren inköpsledare med stark affärsförståelse och ett strategiskt mindset? Vill du vara med och påverka utvecklingen i ett internationellt företag där inköp spelar en central roll för verksamhetens framgång? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med möjlighet att initialt gå in i rollen som interimslösning.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Som Inköpschef får du en nyckelroll i organisationen med ansvar för både strategiska och operativa inköpsfrågor. Du leder och utvecklar företagets inköpsfunktion samt ansvarar för ett team bestående av tre strategiska inköpare. Samtidigt är du själv aktiv i det dagliga inköpsarbetet och bidrar med din expertis i affärskritiska frågor.
Ditt uppdrag är att säkerställa effektiva och konkurrenskraftiga inköp genom att utveckla strategier, bygga starka leverantörsrelationer och driva förbättringsinitiativ som stärker verksamhetens långsiktiga resultat.
Ansvarsområden
Leda, coacha och utveckla inköpsteamet.
Ta fram och implementera strategier för inköp och leverantörsstyrning.
Ansvara för upphandlingar, förhandlingar och avtalsprocesser.
Utveckla och utvärdera leverantörsbasen för att säkerställa hög prestation.
Optimera inköp utifrån kvalitet, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet.
Driva förändrings- och förbättringsarbete inom inköpsområdet.
Medverka i utvecklingsprojekt kopplade till nya produkter och affärslösningar.
Bidra operativt i inköpsarbetet vid behov.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom strategiskt inköp och som motiveras av att utveckla både verksamheter och människor. Du kombinerar ett analytiskt och strukturerat arbetssätt med ett starkt affärsfokus och har förmågan att omsätta strategi till konkreta resultat.
Vi tror att du har:
Akademisk examen inom exempelvis ekonomi, teknik, logistik, supply chain eller motsvarande.
Flera års erfarenhet av strategiskt inköp, gärna inom tillverkande industri.
Dokumenterad erfarenhet av förhandling, avtalshantering och leverantörsutveckling.
God kunskap om inköpsprocesser och leverantörsmarknader.
Erfarenhet av ledarskap eller projektledning.
Grundläggande juridisk förståelse inom avtal och affärsrelationer.
Erfarenhet av affärssystem och digitala verktyg.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Som person är du kommunikativ, förtroendeingivande och skicklig på att bygga långsiktiga relationer. Du känner dig bekväm i internationella sammanhang och uppskattar en roll där du får kombinera strategiskt ledarskap med operativt ansvar.Om företaget
Företaget är en etablerad internationell industrikoncern med egen produktutveckling, tillverkning och försäljning på en global marknad. Med ett starkt fokus på innovation, hållbarhet och kontinuerlig förbättring har bolaget byggt en stabil position inom sitt segment.
Organisationen präglas av hög teknisk kompetens, nära samarbete mellan olika funktioner och ett tydligt fokus på kvalitet, kundvärde och långsiktiga affärsrelationer.
Övrig information
Resor: Resor inom tjänsten förekommer.
Tillträde och ansökan:
Startdatum: omgående
Anställningsform: Tillsvidareanställning med möjlighet till initial interimslösning under 12 månader
Sista ansökningsdagen: 2026-07-31
Ort: Örebro
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7930846-2059848". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
702 11 (visa karta
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702 11 ÖREBRO Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9970160